Son Dakika: TC Kimlik Numaranıza 5000 TL Ödeme Yatmış Olabilir, SMS ile Sorgulama Yapın

Acil para isteyen vatandaşlar için QNB Finansbank üzerinden yapılan kampanyada, TC kimlik numaranız üzerinden 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden yapacakları bu işlemler ile birlikte kredisini 5 dakika içerisinde kullanabiliyor. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için hazırlanmış olan bu kredi kampanyasına katılmak için bazı şartlar mevcut. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve on sekiz yaşından büyük olmanız durumunda banka kredi notu: 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen şartlara uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar 5000 TL ve üzerinde kredi onay alabiliyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank üzerinden eğer bu kampanyaya katılarak, ne kadar kredi onayı aldığınızı öğrenmek istiyorsanız, bankaya sms atarak hemen bu sonucu öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj gönderdikten sonra banka, değerlendirmeye kendi genel müdürlük yetkisinde, otomatik olarak yapacak ve sizin kimlik numaranız üzerinden kredi notu sorgulaması ile kredi sonucunu belirleyecek. başvuru yaptıktan sonra kredi onay alan kişiler hemen anında hesabına bu parayı yatıracak.

Mobil Kredi

QNB Finansbank üzerinden ayrıca banka hesabı olan vatandaşlar, bankanın mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, kredi kullanabilecek. QNB Finansbank, mobil uygulamasına giriş yaparak, sizlerde ihtiyaç kredisi başvurusunu hafta sonu olsa bile 7 gün 24 saat yapabilir, onaylanan tutarın, mobil uygulama üzerinden hesabınıza yatırabilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden kullanacağınız ihtiyaç kredilerinde bankalar daha düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı tanırken, masrafsız ve gelir belgesiz olarak da internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek ve kredi başvuru şartları hakkında genel bilgileri almak istiyorsanız, bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya banka şubelerine giderek bu kampanyalar hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz. QNB Finansbank, diğer özel bankalarda olduğu gibi kişilerin kredi notuna göre, faiz oranlarından yararlandırarak müşterilere kredi imkanı sunmaktadır.