Emekli maaşlarına müjde! 1-10 bin tl arasında artı para alma imkanı sizlere sunulacak!

Emekli maaşlarını alanlar için, acil para kullanabilecekleri nakit avans kampanyaları yapılıyor. Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda bu kampanyalara katılmaktadır. Para ihtiyacınızın olması durumunda ve nakit kullanmak istemek istediğinizde, emekli maaşlarınıza ek ödemeler yapılmaktadır.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden kredi almak isteyenlere, kredi kartı almak isteyenlere ve kredili mevduat hesabı açtırmak isteyenlere nakit imkanı sağlayan bankalar yayımlandı. Son dakika haberine göre sizlerde emekli maaş hesaplarınız üzerinden nakit kullanılacaktır. Emekli maaşlarınıza ek ödeme olarak kredi almak istiyorsanız, aşağıdaki bankalar üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Emekliye 10.000 TL Nakit İmkanı!

Ziraat Bankası emekli maaşlarına ödeme yapıyor. Kredi haricinde kullanabileceğiniz 1-10 bin tl arasında nakit avans limitleri veriliyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası şubelerine giderek almak isteyenlere banka hemen sonuç veriyor ve 10.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmanıza olanak sağlıyor. Ziraat Bankası emekli maaşları hesapları üzerinden kredi alacak kişilere, uygun faizlerle hemen ödeme yapılıyor.

Kredi notu ve kredi siciline göre verilmektedir. Ziraat Bankası kredilimi mevduat hesabı başvurusu yapmak isteyenlere de destek ödemesi vermektedir. Ziraat mobil uygulamasından, Müşteri hizmetleri numarasından ve Banka şubelerinden de 10 bin TL'ye kadar artı para alabilirsiniz. Bu işlemleri yapacak olan kişiler, emekli maaşlarına göre bu ödemeleri alacakları için emekli maaşlarınızı Ziraat bankası üzerinden almanız gerekmektedir.

Denizbank Emekliye 10.000 TL Nakit Avans İmkanı!

Denizbank emekli maaşlarını alan kişilere 10.000 TL'ye kadar nakit avans vermektedir. 10.000 TL'ye kadar nakit avans kullanmak isteyenlere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. 10 bin TL artı para için Kurtaran hesap açmanız gerekiyor. Kurtaran hesap adı altında açılacak olan bu hesap ile birlikte, 10 bin TL ödeme alabileceksiniz.

Başvuru yapmak için Denizbank kendi resmi mobil uygulamasından veya Mobil uygulama haricinde SMS atarak artı para için başvuru yapabilirsiniz. 10 bin TL kurtaran hesap için SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız KURTARAN yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazarak bu mesajı 3280 numarasına mesaj olarak gönderin. Bu şekilde kredili mevduat hesabı başvurusu yapmış olacaksınız. Denizbank emekli maaş hesaplarına göre ödediği kredili mevduat hesabı sizlere geri ödemesinde de kolaylık sağlanmaktadır.