Son Dakika: Acil para ihtiyacınız var mı? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 5.000 TL promosyon verecek!

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 5.000 TL promosyon verecek! Özel bankalar emeklilerin maaş artışına binlerce lira promosyon verirken, devlet bankalarının uzun süredir sessiz kalması vatandaşların tepkisine yol açtı. İlk adım olarak Sosyal Güvenlik Kurumu, sözleşme şartlarını 1 Kasım'dan itibaren yenileneceğine dair bir açıklama yayınladı. Bu sabah 3 kamu bankasının açıklamaları da bu açıklamanın hemen ardından geldi. Son olarak, kamu sektörü bankaları da emeklilik promosyon ödemelerini artırıyor. Kamu bankaları henüz özel bankalar seviyesine gelmemiş olsa da emeklilere 5.000 TL nakit ödeyecekler. Kamu bankaları bu ödemelere ek olarak emeklilere düşük faizle kredi seçeneği ve kolay ödeme koşulları ile kredi kartı kazanma seçenekleri sunacak.

Özel bankalar kadar promosyon veremeyen kamu bankaları, kaybettikleri müşterilerini tekrar kazanmaya çalışıyor. 10000 TL’ye varan promosyon veren özel bankalar tüm kamu bankalarının müşterilerini adeta elinden aldı. Buna rağmen düşük faizle kredi vermeye başlayan özel bankalar arasında hala bir çekişme var.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kamu bankaları olarak kaybettikleri müşterilerine bazı imkânlar sunmaya hazırlanıyor. Kamu bankaları, özel bankalar gibi promosyon vermek için bazı şartlar sunmuyor. Örneğin bir faturayı otomatik ödemeye bağlamadan direkt şartsız promosyon verecekler. 3 yıl bankadan maaş alma sözü veren tüm emekliler promosyonlarını bu devlet bankalarından almaya başlayabilir. 1 Kasımda hesaplarına geçecek olan promosyonlar için ayrıca şubeye gitmeye de gerek yoktur.