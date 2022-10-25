13 milyon üzerinde emekliye Ocak 2023 Zammı Müjdesi Geldi! Resmi Gazetede Gece Açıklandı!

Emeklilere Zam Müjdesi Yakında! Türkiye de bulunan 13,7 milyon emeklinin gözü kulağı Ocak ayın gelecek olan maaş zammında. Temmuz ayında alınan %40’lık zam sonrası gözler yeni gelecek olan zammın miktarında. Bazı verilere göre enflasyon Temmuz ayına göre oldukça fazla olduğundan dolayı zam da daha fazla olacak. Geçen senenin ilk 6 ayında %41 zam gelince, senenin ilk 6 ayında da ona yakın hatta daha fazla zan oranı bekleniyor.

Temmuz’da yapılan zam ile en düşük emekli maaşı zammı 3.500 Türk Lirası olmuştu. Emeklilere bu müjdeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ekim, Kasım ve Aralık ayının enflasyon değerleri de belli olunca, zam miktarı belli olacak.

O Tarih Şimdi Belli Oldu

6 aylık enflasyon oranı kesin olmayan bazı bilgilere göre yüzden 43 olabilir. Temmuz zammı da %42 olduğuna göre ortalama olarak yinr aynı miktarda bir artış söz konusu olacak gibi duruyor. Memurların enflasyon farkı ise 35 olarak açıklanacak. Ayrıca memur ve memur emeklisine verilecek olan zam miktarı da ortalama olarak belli oldu. Bu zam oranı % 42 civarlarına olması bekleniyor. 1 senede yapılan zam miktarı yüzde 133 olarak tarihe geçecek bir zam verilmiş olacak. Ayrıca yüksek enflasyonda da tarihe geçen bir enflasyon değeri gözlemlenmektedir.

Gelen zamların net olarak kaç olacağı 3 Ocak 2023 tarihinde belirlenecek.