Emeklilere 2023 Ocak Ayı Sonuna Kadar Müjde Verildi! Bu Ay Ödeme Olarak 6000 TL Alınacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar, bu ay içerisinde 6000 TL'ye kadar ödeme alabilecek. Emekli maaşa alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda 2023 yılı içerisinde 6000 TL'ye kadar ödemelerinin kamu bankaları üzerinden alabilmektedir. Emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesaplar aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanabilmektedir.

Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden aldıkları emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte yapmış oldukları kampanyalardan faydalanabilmeleri için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirebilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan kişiler daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler gerçekleştirmeleri durumunda 6000 TL'ye kadar acil ihtiyacı olması durumunda 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabilmektedir.

Emekli olan vatandaşlara müjdeli haber olarak verilen ve bu kredileri almak isteyen tüm emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte ödenecek olan bu paket kampanyalarından faydalanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları şartı ile düşük faizli ödeme gerçekleştirilir. Emekli maaş alan vatandaşlar, maaş müşterisi olması durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerinde hızlı bir şekilde alabilmektedirler.

6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi

6000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere bankalar, mobil uygulamalar üzerinden de destek vererek, banka şubelerine gitmeden sizlere işlem yapma imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde destek kredilerinden faydalanabilir ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Sadece 6000 TL değil, daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri bankalar tarafından sizlere verilmektedir.