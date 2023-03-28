Son dakika açıklaması... 3 banka üzerinden yeni haber! 

3 banka üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olup Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte Kredi alabilecekleri yeni bir kampanya başladı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan duyuru sonrasında bireysel ihtiyaç kredisi kullanarak gelir belgesiz olarak işlem yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler vereceğini ve bu kredileri hesaplara yatıracağınızı duyurdu. 3 banka üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilirken nakit ihtiyacı olup Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde yapmak isteyen tüm vatandaşları da hemen aynı gün içinde ödemeler vererek kredileri kendi hesaplarına yatıracaktır.

Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan Bireysel müşterilerin 19 yaşından büyük olması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kredi puanı 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. 3 banka üzerinden de yapılacak olan işlemler sonrasında özellikle de Bireysel müşterilerin kredi kullanabilmeleri için kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme vereceğini açıkladı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlem yapmak istiyorsanız kredi başvurunuzu banka üzerinden hemen yapabilirsiniz.

3 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri istedikleri zaman hesaplarına yatırılarak kullandırılacak ve ödemeler hesaplarına yattıktan hemen sonra 36 ay vadeli olarak da ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde bu kredilerin geri ödemesini sağlayacaksınız.