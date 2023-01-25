Son dakika... 4 gün içinde hesaplarınıza ödeme olacak, Banka IBAN numarasına göre ödenecek!

4 gün içerisinde sizlerde düşük faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz, masrafsız ihtiyaç kredisi almak istiyorsunuz, banka müşterisi olmanız durumunda, istediğiniz zaman, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Garanti Bankası ve Denizbank tarafından yapılan kampanyaya katılabilirsiniz. Garanti Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 50000 TL'ye kadar ödeme vereceğini ve onaylanan bu kredileri, hesaplara yatırılarak kullandıracağını açıkladı. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemeleri gerçekleştirilerek, beraberinde kredi ödemeleri iban numaralarına yatmaktadır.

BAŞVURU

Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda mobil uygulamayı kullanabilir ve internet şubesi üzerinden giriş yaparak ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen kişilere hemen aynı gün içinde ödeme verilir.

Garanti Bankası haricinde kredi ödemesi verecek olan Denizbank'ta cep telefonunuz üzerinden ücretli mesaj atarak, kredi başvuru yapmanıza olanak sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşların, Garanti Bankası üzerinden alabildikleri gibi, Denizbank üzerinden de mobil uygulamalar aracılığı ile birlikte kredi alabileceğini söylemek isteriz. Garanti Bankası ve Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödeme vermektedir. Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir.