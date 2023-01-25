Hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz: Vatandaşların beklediği 50 bin TL ödeme yapıldı!

Öncelikli olarak banka hesabı olan vatandaşlara verilecek olan bu nakit kredi kampanyasında, şubelere gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalar dahilinde dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabilirsiniz. Kamu bankaları ve bazı özel bankalar tarafından yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirli şartlar dahilinde ödemeleri gerçekleştirerek, kredi alabileceği haberi verildi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , kendi bankasında hesabı olan vatandaşlara ocak ayı sonuna kadar düşük faizlerle 50000 TL'ye kadar kredilerde gelir belgesi istemeden işlem yapacağını açıklamıştı.

Kamu bankaları üzerinde hesabı olan vatandaşlar, bu kredileri nasıl kullanabilirim hakkında bilgileri araştırırken, yapılan kampanya duyurusu sonrasında tekrardan gündeme gelen bu krediyle ilgili sizlere haber paylaşıyoruz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, 50000 TL nakit kredi...

Gelir belgesiz ve diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara destek verecek olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, tüm bireysel müşterilere 50 bin TL, nakit kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 50000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirli şartlara uygun olmaları durumunda işlem yaparak, kredi ödemesi vermektedir. 5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise daha ayrı bir kredi paketi hazırlanmıştır. Emekli maaşınızı kamu bankalarına taşıyarak, yüksek limitli krediler, alabileceğiniz gibi emekli maaşı, hesabınız üzerinden eğer 10000 TL üzerinde maaş alıyorsanız da 5000 TL'ye varan emekli promosyon alabiliyorsunuz.