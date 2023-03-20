Son dakika, 30 gün içinde başvuru yapmış emekli ve ödeme almayanlar dikkat, Denizbank 30.000 TL veriyor

Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 30.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesinden faydalanarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emeklilere daha önce kredi başvurusu yaparak onay almamış olmanız durumunda hızlı bir şekilde sizlere nakit ödemeler verileceği ve bu kredileri hemen hesaplarınıza yatırarak kullanabileceğiniz açıklandı. Denizbank 30 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirerek nakit ödemeler gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde verilirken krediler hesaplara yatırılarak da hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Denizbank başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemeler verirken Kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemelerini banka hesapları üzerinden de yapmaktadır. 30 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış ve onay alamamış tüm vatandaşlara Denizbank tarafından yapılan bu kredi kampanyası ile birlikte hemen 36 ay vadeye kadar 50.000 TL ve 30.000 TL arasında gelir belgesiz kredi ödemesi verileceği açıklandı.

Denizbank mobil uygulaması üzerinden ve bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin internet bankacılığı kullanmaması durumunda cep telefonları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek onay alabilecekleri bu kampanyalarda Kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve ödemeler hemen aynı gün içinde deniz mobil uygulaması üzerinden de hesaplarınıza yatırılabilecektir. Denizbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek SMS ile kredi kullanmak istiyorsanız sizlerde 30 gün içerisinde yapılan bu kredi kampanyaları ile birlikte İstediğiniz zaman işlemlerinizi yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.