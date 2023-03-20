Emekliye ve çalışana, 3 banka tarafından ATM üzerinden ek nakit ödemesi daha verilecek, Kimler alacak?

Emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için verilecek olan ve ek ödeme olarak vatandaşları sunulacak olan bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 3 banka tarafından duyuru paylaşıldı ve ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler Bu 3 banka üzerinden diledikleri zaman hızlı bir şekilde kredi ödemesi alacağı açıklandı. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Yapı Kredi Bankası Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyası ile birlikte isterseniz emekli olun isterseniz de emekli maaşı hesabınız aracılığıyla birlikte maaş taşıma işlemlerini yaparak yüksek limitli kredi kullanan isterseniz de sigortalı olarak maaş almanız durumunda bu bankalardan kredi kullanın.

3 banka tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olup işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi ödemelerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler faizsiz olarak vatandaşların hesaplarına gerçekleştirilirken Kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara da 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve ödemeler hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Finansbank

Yapı Kredi Bankası Akbank ve Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilir ve nakit kredi ödemeleri vatandaşların kendi banka hesaplarına yatırılmaktadır. 3 banka üzerinden de hesabınızın olması durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz bankalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz ve bu bankalar üzerinden kredi almış olmanız durumunda da hesaplarınızı hızlı bir şekilde ödeme yapabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası Akbank ve Finansbank yapmış oldukları kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlara uygun olarak ödeme onayı vermesi durumunda ATM üzerinden de sizlere kredi kullandırmaktadır.