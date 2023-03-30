Son dakika: 2023 Almanya 3500 euro maaşla milyonlarca işçi alımı yapıyor! Başvuru şartları detayları!

Almanya, uzun zamandır iş piyasasında yaşanan yoğun işçi eksiğini gidermek için harekete geçti. Bu amaçla, nitelikli iş gücünü arttırmak ve daha cazip hale getirmek için hazırlanan yasa tasarısı sonunda onaylandı. Onaylanan teklif ile birlikte puanlama sistemine dayalı Fırsat Kartı yürürlüğe konulacak. Bu kart ile ülkeye gelecek işçiler, mesleklerine uygun iş arama sürecinde desteklenerek asgari geçimlerini sağlayabilecekler. Tasarıya göre, yaşlı ve çocuk bakımı, bilişim, el sanatları, KOBİ’ler ve sanayi gibi birçok alanda işçi ihtiyacı karşılanacak. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu yasa tasarısının Almanya için çok güzel bir gün olduğunu belirterek, modern bir göç yasası oluşturma fırsatı bulduklarını ifade etti. Almanya, Kanada modeline dayalı bir puan sistemiyle çalışan modern bir göç yasasına kavuştu. Başvuruların başlamasıyla birlikte, vatandaşlar fırsat kartı alarak Almanya'ya gidebilecekler.

Fırsat Kartı Sistemi Nedir?

Almanya'nın yabancı işçi alımını kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğu Fırsat Kartı sistemi, yabancı işçilere mesleklerine uygun iş arama imkanı sunar. Puanlama sistemine dayalı olarak oluşturulan bu kart, işçilerin uygun bir iş bulana kadar asgari düzeyde geçimlerini sağlamalarına olanak tanır.

Yeni Yasa İle İlgili Detaylar

Almanya hükümetinin onayladığı yeni yasa ile birlikte, iş piyasasındaki yoğun işçi eksikliği giderilecek ve ülkeye nitelikli iş gücü getirilmesi kolaylaştırılacak. İşçilerin iş bulup gelmeleri değil, Almanya'ya geldikten sonra iş aramalarının ve bu şekilde iş bulmalarının önü açıldı.

Yeni yasa, Almanya'ya gelecek olan işçilere mesleklerine uygun iş arama sürecinde destek sağlayacak. Bu amaçla, puanlama sistemine dayalı Fırsat Kartı belgesi verilecek. Fırsat Kartı, 1 sene geçerli olacak ve iş arama sürecinde asgari geçimlerini sağlamalarına yardımcı olacak.

Yeni Yasanın Avantajları Nelerdir?

Almanya'nın yeni yasa tasarısı, yabancı işçilerin ülkeye gelmelerini kolaylaştıracak bir dizi avantaj sunuyor. Bunlar:

Diplomaların Denklik Kontrolü Kolaylaştı

Almanya'nın yeni yasa tasarısı, ülkede çalışmak isteyen yabancı işçilerin mesleklerindeki diplomalarının denklik kontrollerinin kolaylaştırılmasını sağlayacak.