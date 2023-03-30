Milyonlarca ev sahibi dikkat! Tapunuzu dikkatlice kontrol edin! Yaptığınız en küçük hatada eviniz...

Tapu sahibi olan herkesin, tapularının güvenliği için bazı detaylara dikkat etmesi gerekir. Tapular, insanların en önemli mülkleri arasında yer alır ve her an elinizden gidebilirler. Tapularınızın güvenliği için yapmanız gerekenler, bu yazımızda ele alınmaktadır.

Tapuların Kontrol Edilmesi

Tapu sahiplerinin, tapularının doğru bilgilerle doldurulduğundan emin olması gerekir. Tapu senedindeki bilgilerin yanlış olması, tapu işlemlerinde sorunlar çıkarabilir. Tapu sahipleri, tapularını zaman zaman kontrol ettirmelidirler. Tapularınızda hatalı bilgi varsa, düzeltme işlemlerini gerçekleştirmeniz lazım.

E-Devlet Tapu SMS Kaydı

E-devlet sistemi, vatandaşların birçok işlemini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlar. Son düzenlemeler, tapu sahiplerini özellikle ilgilendiriyor. Eğer e-devlet tapu SMS sisteminde kaydınız gözükmüyorsa, bir problemle karşılaşabilirsiniz. Bu noktada, bir tapu devir problemiyle karşılaşabilirsiniz. E-devlet tapu SMS kaydı işlemini gerçekleştirerek, tapularınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Tapu Dolandırıcılarına Dikkat

Tapu dolandırıcıları, günümüzde artış göstermektedir. Özellikle yaşlı ve gurbetçi vatandaşlar, dolandırıcıların hedefi haline gelmektedir. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan mülkleri sahte evraklarla satabilmektedirler. Bu sebeple, tapu sahiplerinin tedbirli olması gerekir.

Arsanız ya da Eviniz Haberiniz Olmadan Satılabilir

Dolandırıcıların sayıları her gün artarken, özellikle gurbetçi ve yaşlı vatandaşların ev ve arsaları haberleri olmadan satılabiliyor. Gayrimenkuldeki fiyat artışına paralel olarak dolandırıcılık da artış gösterdi. Sahte evrak düzenleyen birçok kişi, kendilerine ait olmayan ev, arazi ve çok sayıda mülkü mal sahiplerinden habersizce satabiliyor. Haberiniz olmadan mülkünüzü kaybetmemek için e-devlet tapu SMS kaydı işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Uyarıyor

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu sahiplerine uyarılarda bulunmaktadır.

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