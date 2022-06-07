Son dakika: 14 Milyon Emekliye Müjdeli Haber Geldi, Ödemeler başlıyor (YARIN)

Yaklaşık olarak 14 milyon emekli vatandaşın dört gözle beklediği haber ile ilgili açıklama en sonunda geldi. Yapılan açıklama ile birlikte ise emeklilerin maaş hesaplarına paralar yatırılacak. Emekli olan vatandaşlar maaş çektikleri kartlar ile paralarını alabilecekler. 14 milyon emekli vatandaşın gözü kulağı gelecek olan habere çevrilmişti. Beklenen haber ile en sonunda geldi. 14 milyon emekli için müjdeli haber verildi. Ödemeler ise maaş kartı hesaplarına yatırılacak. Banka şubelerinden ödemeler anında alınabilecek. Emeklinin yüzü bu açıklama ile birlikte gülecek. Vatandaşlar yapılan duyuru ile rahat bir nefes te almış olacaklar. 14 milyon emekli vatandaş verilen bu ödemeden faydalanacaklar.

Emeklinin Beklediği Haber Nihayet Geldi

14 milyon emekli vatandaşın beklediği haber nihayet geldi. Emekli olan bütün vatandaşlara 3 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası tarafından yapılacak olan ödemeler banka kartları ile alınacak. Yapı Kredi maaş kartlarına toplamda 3.000 TL yatırılacağı açıklandı.

Banka tarafından verilecek olan bu ödeme ile ilgili ayrıntılar için bankanın resmi web sitesi üzerinden de bilgi alınıyor. Aynı zamanda Yapı Kredi bankası şubeleri üzerinden de konuya dair detaylar öğreniliyor. Yapı Kredi bankası tarafından yapılan bu açıklama ile birlikte yaklaşık olarak 14 milyon emeklinin yüzleri en sonunda gülecek. Banka toplamda 3 bin Türk Lirası ödeme yapacağını açıkladı.

Yapı Kredi Bankasından Emeklilik Paketi Geliyor

Zengin müşteri portföyüne sahip olan Yapı Kredi Bankası bir ilke imza atacak. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik paketinden faydalanmak isteyenler Bankadan emekli maaşı almak zorundalar. Yeni emekli olan vatandaşlar ise e devlet sistemi üzerinden maaş bölümüne Yapı Kredi seçimi yapmaları isteniyor.

Buna göre ise toplamda 3 sene boyunca maaşını Yapı Kredi bankasından alma sözü verenlere anında 3 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ödemeler ise emekli vatandaşların Yapı Kredi bankası maaş kartları üzerine yapılacak. Banka sunduğu bu avantaj ile emeklilerin yüzlerini güldürmeyi de başaracak. 3 sene Yapı Kredi üzerinden maaş alma taahhütü verenler bu ödemeden faydalanacaklar.