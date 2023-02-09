Son dakika: 14 milyon emekliye 14 bin 500 TL ödeme olacak

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz yeni nakit kampanyasından faydalanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden ödeme verilmektedir. 14 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bu kredi haberiyle birlikte uygun faiz oranlarıyla birlikte işlemlerini gerçekleştirerek, kredi işlemlerini hızlı birşekilde hesaplarına yatıracak olan tüm vatandaşlara düşük faizli kredi ödemesi verilecek. 14 BİN 500 TL ödeme alacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştiriliyor.

KAMU BANKALARI ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz, kredi işlemlerini, bankalara gitmeden de internet üzerinden yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan 14 BİN 500 TL kredi ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara kredi işlemleri hızlı birşekilde hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda uygun faiz oranlarıyla birlikte ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm vatandaşlara daha önce kredi kullanmış olmaları durumunda ödemeler verilmektedir. Emekli maaşlarını almış olduğunuz, bankalar üzerinden daha önce kredi kullanan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirler ve 36 ay vadeli daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, ödeme alabileceğiniz bu kampanyaları devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak size verilmekte olup, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde bazı özel bankalar tarafından da sizlere sunmaktadır.