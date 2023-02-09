Bankamatik kartı ödemeleri devam ediyor! Vatandaşlar bu kredileri bekliyordu! 10 gün daha sürecek

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz gibi ihtiyaç kredisi kampanyası duyurusu paylaşıldı. QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan tüm vatandaşları ihtiyaç kredisi olarak uygun faizlerle 10 gün içinde kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Bireysel müşterilerin bankamatik kartı hesapları üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kredi ödemelerini hızlı birşekilde hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için banka müşterisi olmasına gerek yok.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU

Cep telefonunuz üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve kredi ödemenizi hızlı bir şekilde hemen aynı gün içinde ödeme almak şartı ile birlikte kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numaralarını 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi kullanabilirler. QNB Finansbank, yapılan bu başvuru sonrasında kredi ödemelerini banka şubelerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden vermektedir.

KREDİ NOTUNA GÖRE ÖDEME

Kredi notu uygun olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu bankadan ihtiyaç kredilerini düşük faizle kullanabiliyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Finansbank kredi kampanyasına internet sitesi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek de hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular sonrasında kredi ödemelerini alacak olan vatandaşların kredi notu: 1400 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabiliyor.