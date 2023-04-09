Son dakika: 14 Mayıs İyi Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il İyi Parti Milletvekili adayları isim listesi

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Seçimlere katılan parti ve bağımsız adaylar, aday listelerini YSK'ya teslim ederek, seçimlere katılmaya hak kazanırlar. İYİ Parti'nin aday listesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 22 adaydan oluşuyor.

İşte İl İl İyi Parti Milletvekili Adayları İsim Listesi

Adana'dan Ayyüce Türkeş birinci sıra adayı olurken, ikinci sıra adayı Bilal Bilici oldu. İstanbul'da İYİ Parti, iki ayrı bölgeden aday gösterdi. İstanbul 2. Bölge'nin birinci sıra adayı Buğra Kavuncu iken, İstanbul 2. Bölge'nin dördüncü sırasında Ece Güner yer aldı. İstanbul 3. Bölge'nin ise ikinci sıra adayı Seyithan İzsiz oldu.

Ankara'da Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara 1. Bölge'nin ikinci sırasında, Küşat Zorlu ise Ankara 2. Bölge'nin ikinci sırasında yer aldı. Balıkesir'de Turhan Çömez birinci sıra adayı olurken, Şanlıurfa'dan Ahmet Yetim birinci sıra adayı oldu.

Antalya'dan Uğur Poyraz birinci sıra adayı olurken, Konya'dan Ünal Karaman da birinci sıra adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hatay'dan ise Gökhan Zan ikinci sıra adayı oldu.

İzmir'de İYİ Parti'nin listesinde Ümit Özlale ikinci sıra adayı olurken, Bursa 1. Bölge'nin ikinci sırasında Sevinç Atabay yer aldı. Manisa'da Şenol Sunat birinci sıra adayı olurken, Ordu'dan İdris Naim Şahin de birinci sıra adayı oldu.

Bitlis'ten Edip Safter Gaydalı birinci sıra adayı olurken, Yozgat'tan Lütfullah Kayalar da birinci sıra adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkacak. Samsun'da Erhan Usta birinci sıra adayı olurken, Mersin'den Burhanettin Kocamaz da birinci sıra adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkacak. Tekirdağ'dan ise Selcan Taşçı birinci sıra adayı olarak seçmenlerin karşısına çıkacak. Kırklareli'nden ise Türker Yörükçüoğlu birinci sıra adayı oldu.

İYİ Parti'nin Seçim Stratejisi

İYİ Parti, Türkiye siyasi arenasında yeni bir parti olmasına rağmen, son yıllarda ülke genelinde giderek artan bir destek kazanmaktadır. Parti, milliyetçilik ve demokratikleşme gibi konulara odaklanarak, ülkenin geniş bir kesiminde popülerlik kazanmıştır. Parti lideri Meral Akşener, Türkiye siyasi sahnesinde uzun yıllar boyunca aktif olarak yer almıştır ve partinin başarısında önemli bir rol oynamıştır.

İYİ Parti'nin seçim stratejisi, partinin milliyetçi ve muhafazakar seçmenleri kazanmaya odaklanmasıdır. Parti, Türkiye'nin güvenliği, milli çıkarları ve ekonomik refahı için mücadele edeceğini vurgulayarak, seçmenlerin güvenini kazanmaya çalışmaktadır. Ayrıca parti, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde bir dizi reform yapılmasını da savunmaktadır.

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