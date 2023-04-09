Gençler 84 bin TL kazanacak! İŞKUR açıkladı! Başvuru patlaması yaşandı!

Başvuru patlaması yaşandı! Gençler 84 bin TL kazanacak! İŞKUR açıkladı! Hükümet, gençler için işbaşı eğitim programlarında yapılan ödemelere yüzde 33 zam yaptı ve işbaşı eğitim programlarına katılan öğrencilere (iş arayan statüsündeki katılımcılar) yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı. Bu programlar ile iş arayan gençler için iş kapısı açılmış olacak ve ayrıca program süresince gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.

İşbaşı Eğitim Programları

İşbaşı eğitim programları, iş arayan gençlerin mesleki eğitimlerini tamamlamasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen programlardır. İşbaşı eğitim programlarına ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim öğrencileri katılabilmektedir. İşbaşı eğitim programlarına katılan gençler, mesleklerinde uygulamalı olarak eğitim alma imkanı elde ederler.

Yüzde 33 Zam

Hükümet, bu yıl da 500 binin üzerinde gence işbaşı eğitim programlarıyla iş kapısı açarken ödemelere 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yüzde 33 zam yaptı. İşbaşı eğitim programına katılan öğrencilere yapılan günlük ödemeler 1 Nisan'dan itibaren 327 liraya çıkarıldı.

Ödenecek Tutar

İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için program süresi en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Program süresince gençlere günlük 327 lira ödenecektir. Altı aylık program süresince gençler aylık 8.506 lira olmak üzere 6 ayda 51 bin lira alacak. Dokuz ay sürecek program boyunca gençlerin eline geçecek tutar 84 bin 216 lira olacak.

Geleceğin Meslekleri

Geleceğin meslekleri siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı, kodlama programlarıdır. Bu meslekler için işbaşı eğitim programına katılan gençlere günde 359.90 lira verilecektir.

İsteğe Bağlı Sigorta

İşbaşı eğitim programlarına katılan gençler, isteğe bağlı sigorta yatırarak program süresince sigortalanabilecektir.

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