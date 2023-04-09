Son dakika: 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, listenin çoğunda üç dönem kuralı uygulandı ve kabinedeki bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi.
Güncel 09.04.2023 - 15:26 09.04.2023 - 15:29 Alp Eren
Son dakika: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi... 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi. AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na bugün son teslim tarihinde sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, listenin çoğunda üç dönem kuralı uygulandı ve kabinedeki bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi. Kadın aday sayısında önemli bir artış oldu ve kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda yer aldı. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler.
AK Parti'nin Milletvekili Adayları
AK Parti milletvekili aday listesi, 9 Nisan 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler:
Ankara
- Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş
- Ankara 2. Bölge 1. Sıra: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
- Ankara 3. Bölge 1. Sıra: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
- Ankara 3. Bölge 2. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
- Ankara 3. Bölge 3. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
- Ankara 3. Bölge: Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü)
- Cansın Yılmaz Yaşar
- Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)
- Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı)
Antalya
- Antalya 1. Sıra: Mevlüt Çavuşoğlu
Ağrı
- Ağrı 1. Sıra: Ruken Kilerci
Artvin
- Artvin 1. Sıra: Eski bakanlardan Faruk Çelik
Balıkesir
- Balıkesir 1. Sıra: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok
Burdur
- Burdur 1. Sıra: Adem...
Diyarbakır
- Diyarbakır: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
İzmir
- İzmir: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan
Samsun
- Samsun: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
İstanbul
- İstanbul 2. Bölge 1. Sıra: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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