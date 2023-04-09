Son dakika: 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi

Son dakika: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi... 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi. AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na bugün son teslim tarihinde sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, listenin çoğunda üç dönem kuralı uygulandı ve kabinedeki bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi. Kadın aday sayısında önemli bir artış oldu ve kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda yer aldı. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler.

AK Parti'nin Milletvekili Adayları

AK Parti milletvekili aday listesi, 9 Nisan 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler:

Ankara

Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1. Sıra: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge: Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü)

Cansın Yılmaz Yaşar

Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı)

Antalya

Antalya 1. Sıra: Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı

Ağrı 1. Sıra: Ruken Kilerci

Artvin

Artvin 1. Sıra: Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir

Balıkesir 1. Sıra: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur

Burdur 1. Sıra: Adem...

Diyarbakır

Diyarbakır: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İzmir

İzmir: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

Samsun

Samsun: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İstanbul

İstanbul 2. Bölge 1. Sıra: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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