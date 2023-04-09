Son dakika: 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, listenin çoğunda üç dönem kuralı uygulandı ve kabinedeki bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi.

Güncel 09.04.2023 - 15:26 09.04.2023 - 15:29 Alp Eren
Son dakika: 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi

Son dakika: İşte il il Ak Parti Milletvekili adayları isim listesi... 14 Mayıs Ak Parti Milletvekili aday listesi. AK Parti milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na bugün son teslim tarihinde sunuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi, listenin çoğunda üç dönem kuralı uygulandı ve kabinedeki bakanlar birçok ilde ilk sıradan aday gösterildi. Kadın aday sayısında önemli bir artış oldu ve kritik şehirlerde kadınlar ön sıralarda yer aldı. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler.

Son dakika: 14 Mayıs İyi Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il İyi Parti Milletvekili adayları isim listesi

Son dakika: 14 Mayıs İyi Parti Milletvekili aday listesi: İşte il il İyi Parti Milletvekili adayları isim listesi

AK Parti'nin Milletvekili Adayları

AK Parti milletvekili aday listesi, 9 Nisan 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte AK Parti'nin aday gösterdiği isimler:

Ankara

  • Ankara 1. Bölge 1. Sıra: Tuğrul Türkeş
  • Ankara 2. Bölge 1. Sıra: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
  • Ankara 3. Bölge 1. Sıra: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Ankara 3. Bölge 2. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta
  • Ankara 3. Bölge 3. Sıra: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri
  • Ankara 3. Bölge: Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü)
  • Cansın Yılmaz Yaşar
  • Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında)
  • Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı)

Antalya

  • Antalya 1. Sıra: Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı

  • Ağrı 1. Sıra: Ruken Kilerci

Artvin

  • Artvin 1. Sıra: Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir

  • Balıkesir 1. Sıra: İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İsmail Ok

Burdur

  • Burdur 1. Sıra: Adem...

Diyarbakır

  • Diyarbakır: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

İzmir

  • İzmir: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

Samsun

  • Samsun: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İstanbul

  • İstanbul 2. Bölge 1. Sıra: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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