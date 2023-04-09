10-30 Nisan Devlet dairelerine güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı başvuru şartları açıklandı! 12.350 TL maaş var

12.350 TL maaş var... 10-30 Nisan Devlet dairelerine güvenlik, temizlik ve büro personeli alımı başvuru şartları açıklandı! Devlet kurumları bünyesinde çalışmak isteyenler için büro personeli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları yapılmaktadır. Bu alımlara başvurmak isteyen adayların bazı şartları taşıması gerekmektedir.

Öncelikle, başvuru yapacak adayların Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Ayrıca kamu haklarından mahrum olmamaları da şartlar arasındadır. Bunun yanı sıra, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birinden dolayı hüküm giymiş olmamak gerekmektedir. Bu suçlar arasında kasten işlenen suçlar, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları yer almaktadır.

Erkek adaylar için askerlik durumları da önemli bir faktördür. Adaylar, askerlikle ilgisi bulunmamalı, askerlik çağına gelmemiş olmalı ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdırlar.

Son olarak, adayların görevlerini yapmalarına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmaması gerekmektedir.

Başvurular, ilgili kurumların internet siteleri üzerinden ya da doğrudan başvuru yapılan kurumların personel alım birimlerine yapılabilir. Adayların başvurularında istenilen belgeleri tam ve doğru şekilde sunmaları önemlidir.



GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 12 Nisan - 28 Nisan)

8

Nisan

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 8 Nisan - 22 Nisan)

7

Nisan

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 17 Nisan - 23 Nisan)



ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLAN İPTALİ ( 7 Nisan - 11 Nisan)



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

335 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 11 Nisan - 15 Nisan)



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

25 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Nisan - 24 Nisan)



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

3 SÖZLEŞMELİ GEMİ ADAMI ALACAK ( 7 Nisan - 24 Nisan)



MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

DÜZELTME VE İPTAL İLANI ( 7 Nisan - 14 Nisan)



SİNOP ÜNİVERSİTESİ

52 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Nisan - 21 Nisan)



KAMU İHALE KURUMU

18 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK ( 13 Nisan - 28 Nisan)



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

105 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 7 Nisan - 21 Nisan)

6

Nisan

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

11 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 6 Nisan - 10 Nisan)

5

Nisan

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

35 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Nisan - 14 Nisan)



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

621 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 5 Nisan - 19 Nisan)



M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

57 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Nisan - 10 Nisan)



MERSİN ÜNİVERSİTESİ

17 ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK ( 5 Nisan - 9 Nisan)



GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK ( 10 Nisan - 23 Nisan)

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