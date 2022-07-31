Son dakika: 12 milyon emeklinin hesabına Pazartesi günü 6000 TL ödeme yatacak

Emekli olan vatandaşlara 1 Ağustos Pazartesi günü itibariyle 6000 TL kadar yeni ödemeler yapılacağı açıklandı. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan emeklilere, hızlı bir şekilde işlemler yapılarak başvuru yapma imkanı sunulmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizler de 6000 TL'ye kadar yeni bir şekilde ödeme alabilirsiniz. Emekli maaşını, özellikle kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyada bazı özel bankalar da kredi kampanyası yaparak, 6000 TL'ye kadar gelir belgesiz, emekliye ödeme vereceğini açıkladı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alıyorsunuz, emekli maaşı hesabı üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankaların mobil uygulamaları ve internet şubelerine giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilecek 6000 TL ödemeye hemen hesabınıza yatırabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden eğer kredi kullanmak istemiyorsanız, bankalardan sizlere verilecek olan kredili mevduat hesabı başvurusunda da bulunabilir ve bu şekilde dev nakit imkanınız dan faydalanarak kendi hesabınıza artı para olarak 6000 TL ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, eğer kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda, kredili mevduat hesabı kullanmaları halinde ise 12 ay vadeli geri ödemesi yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden de 6000 TL'ye kadar ödemeler verilmektedir. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka eğer özel banka ise bankanın internet bankacılığı uygulaması ve şubeleri aracılığıyla istediğiniz zaman gelir belgesiz olarak kredi başvurusunda bulunabilecek ve banka kredi puanınızın yüksek olması durumunda 6000 TL üzerinde de krediler kullanabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan her vatandaş için başlatılan bu kampanyadan şartları uygun olan yemekleri hemen ödemeler yapılarak hesaplarına paralar yatırılmaktadır.