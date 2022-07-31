Kimlikle 8000 TL Ödeme Başladı, Son Dakika

Son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanabilmeleri için yeni kampanyalar sürekli olarak güncellenmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşları artık 8000 TL'ye kadar gelir belgesi sadece kimlikleriyle birlikte ödemeler yapılmaktadır. Birden fazla bankanın yapmış olduğu kampanyalara katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak ödenecek. 8000 TL ihtiyaç kredisi, bazı kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, ödenmektedir.

Denizbank 8000 TL ödeme

Denizbank üzerinden 8000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın SMS kredi servisini kullanabilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 32 80 e gönderin. Başvurunuzu yaptıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır, cep telefonunuza gelecek olan mesaj ile ne kadar kredi onay aldığınızı görebileceksiniz eğer daha önce bankalardan kredi kullandıysanız ve kredi puanınız yüksekse, daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkündür. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu bankanın ayrıca mobil uygulamasını kullanarak da 8000 TL ödeme için başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası, 8000 TL ödeme

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, düşük faiz oranları ile birlikte 8000 TL kredi Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden alabilmektedir. 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve nakit kredi kullanmanız durumunda da şartlara uygun olarak bu kredileri hesaplarınıza yaptırabileceksiniz. Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir ve 8000 TL, kimlik numarasına göre ödeme alabilir. Ziraat Bankası haricinde kamu bankası olan VakıfBank Halkbank üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, bankalar üzerinden nakit kredi kullanabiliyorsunuz.