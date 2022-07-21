Son Dakika: 11 Milyon Üzerinde Emekli İçin Ödeme Onayı İmzası Atıldı, 30.000 TL Net Ödeme Haberi Geldi

Emekli olan vatandaşlar için yeni bir kampanya duyurusu bugün itibariyle yapıldı. 21 Temmuz tarihi itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan emekler için 30000 TL kadar ödeme verecek olan bankaların listesi yayınlandı. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden 30000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanmanız için sizlere imkan sağlanacak.

Sadece emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecekleri kampanya, emekli maaşını banka şubeleri üzerinden almaları durumunda gerçekleştirmektedir. Kampanyaya katılacak olan kişilere 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi verilirken, bu limit üzerindeki tüm kredilerde 24 ay vadeli ve daha yüksek limitlerde kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa en yakın banka şubesi üzerinden ve internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.

30000 TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuç alacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almanız durumunda kendi banka emekli, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi verileceği duyuruldu. Ziraat Bankası, ayrıca bankanın resmi internet sitesi haricinde müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve kendi banka şubeleri üzerinden de kredi vermektedir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını cep telefonuna indirerek buradan 30000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz.

3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, özellikle Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorlarsa bankadan SMS atarak da sonuç alabiliyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderdikten sonra kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Onaylanan kredi ise en yakın Yapı Kredi Bankası şubesi üzerinden kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler ise kimlikleriyle birlikte en yakın Garanti Bankası şubesine gidebiliyor.