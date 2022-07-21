45 ve 90 Gün Boyunca Ödeme Olmayacak Nakit Desteği Başladı, Denizbank Şubelerine Giden Yaz Sonrası Borç Ödeyecek...

Denizbank, yapmış olduğu yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilerin hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi olabilecekleri yeni bir paket hazırladı. Denizbank üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bu banka şubeleri üzerinden işlemlerini hızlı birşekilde gerçekleştirmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde SMS atarak da onay alabileceksiniz.

Banka tarafından yapılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar 50000 TL limit ile kredi kullanırken, ilk taksit ödemesini, isterlerse kırkbeş gün isterlerse 90 gün ertelemeli olarak alabileceklerdir.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olması istenmektedir. Denizbank kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu şartlar uygun olması durumunda bireysel müşteri olması durumunda bankadan kredi başvurusunda bulunabilir.

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeyle işlem yaparak, kredi kullandıracak olan bu bankadan SMS ile başvuru yaparak, hemen onay alabilirsiniz. Cebimde kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi imkanından faydalanmanız için ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri göndermektedir. Emekli olan kişiler ile birlikte emekli maaşını bu bankalar üzerinden almayan ve maaş taşıması yapacak olan kişilere daha yüksek limitlerde krediler kullandırılmaktadır. Denizbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında bilgi alabilir ve buradan yine başvuru yaparak, kredi kullanabilirsiniz.