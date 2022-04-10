SON DAKİKA: 10.000 TL'lik Şipşak Kredi Dönemi An İtibariyle Başladı

Kafa Karıştıran Kredi Kampanyası! Bu Kredilerin Devamı Gelecek Mi? 10.000 TL'lik Şipşak Kredi Dönemi An İtibariyle Başladı. Son dakika ilan edilen bu kredi kampanyası adeta kafaları karıştırdı. Bu kredilerin devamı gelecek mi peki? 10.000 TL tutarında şipşak kredi dönemi an itibariyle başladı. Ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizi sizi bekliyor.

Bankalar tarafından sunulan kredilerde, yeni bir kampanyaya imza atıldı. Kredi kampanyası böyle verildiğinde ise kafalar karıştı. Bankaya gitmeyi dahi gerek olmadan nasıl kredi oluyor demeyin sakın! Yeni sistem ile beraber bu krediler artık hesaplara yatıyor. Bu kredilerin devamı da gelecek mi şeklinde soru soranlara şunun şimdiden söyleyebiliriz ki evet gelecek. 10.000 TL tutarında şipşak kredi dönemi kampanyasına müracaat işlemlerimizi yapabilir ve anında hesabınıza yatırabilirsiniz. Işte ayrıntılar…

Akbank'tan 10.000 TL Nakit Destek Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank üzerinden 10 bin TL tutarında kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubesine de gitmeye gerek olmadan Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacak bu kredi 3 ay ertelemeli kredi taksitlerinin ödenmesi ile beraber çok keyifli bir kredi kullanma tecrübesi yaşayacaksınız. Yapmanız gereken sadece banka hesabınızın olması ve banka hesabı bulunan kişilerin ise internet şifresini olması.

Enpara.com online 10.000 TL destek kredisi başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Dijital banka olan enpara.com bankası üzerinden de aynı şekilde kredi işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Banka, online internet üzerinden 10 bin TL ve üzeri de 70 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Kredi alacak vatandaşlar ise kredi notunu yüksek olmaları halinde bu krediden faydalanabilir. Bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da bankanın internet sitesinden bu kredinin alınması da mümkündür.