Son dakika: 0.88 faizli devlet destekli nakit kampanyası başladı, Ziraat-Vakıf-Halkbank verecek!

0.88 faiz oranları ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden Destek kredi ödemesi verileceği açıklandı.

0.88 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 25.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecek olan kamu bankaları yaptıkları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirirken nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşlara 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı.

0.88 faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden Destek kredi başvurusunu yapabilmeniz için öncelikli olarak bu bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanmış olmanız banka tarafından istenmektedir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başvuru imkanı sağlayacak!

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden daha önce kredi alıp düzenli ödemeler yaptıktan sonra bu kredileri hesaplarına yatırarak kullanacak olan tüm vatandaşlara banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 25.000 TL'ye kadar nakit ödeme verilecek ve onaylanan bu krediler bankalara gitmeden vatandaşların hesaplarına yatırılarak de kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle de banka müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılarak aynı zamanda İhtiyaç Kredisi olarak daha uygun faiz oranları ile birlikte daha yüksek limitlerde de krediler alabileceğini söylemek istiyoruz.