Garanti Bankası Borç Kapatmak İçin Muslukları Sonuna Kadar Açtı, Tüm Banka Borçlarınızı Temizlemek İçin Şubelere Gidin

Garanti Bankası yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hem ihtiyaç kredisini hem de borç kapatma kredisini aynı anda vereceğini açıkladı. nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu işlemler İhtiyaç Kredisi olarak vatandaşlara hem de diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak için transfer Kredisi olarak ödenmektedir.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların Garanti Bankası üzerinden yapacakları işlemlerde ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde kendi banka hesaplarına yatırılırken nakit kredi ödemelerini hesaplarına yatırarak uygun faizlerde kullanacak olan tüm vatandaşlara da 5 dakikada sonuç verilecek yeni bir paket açıklandığı hızlı bir şekilde bankanın internet sitesi üzerinden duyuruldu.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak sizlerde başvurularınızı gerçekleştirebilecek ve nakit kredi ödemelerinizden faydalanarak dilediğiniz zaman bu bankalardan ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi alacak olan vatandaşlar sadece banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirmeleri halinde kredi başvurusu yapabilir.

Garanti Bankası şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yaparak güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı kapatarak hemen 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli Kredi alabilirsiniz.