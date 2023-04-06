Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonucu geldi: Ters köşe yaptı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?

Ters köşe yaptı! Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonucu geldi. ASAL Araştırma, 25 Mart ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anket sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 2 bin 147 kişiye "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların verdiği yanıtların analizi sonucunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada olduğu belirlendi.

Ankete Katılan İller

Anket aşağıdaki illerde gerçekleştirildi:

İstanbul

Tekirdağ

Balıkesir

İzmir

Aydın

Manisa

Bursa

Kocaeli

Ankara

Konya

Antalya

Mersin

Denizli

Burdur

Kırıkkale

Kayseri

Zonguldak

Kastamonu

Samsun

Trabzon

Erzurum

Ağrı

Bingöl

Van

Elazığ

Mardin

Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Sonuçları

Ankete katılanların verdiği yanıtların analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlar şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8

Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2

Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4

Sinan Oğan'ın oy oranı yüzde 2.6

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasından sonra Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 46.8 olduğu belirlendi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 42.2'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 olarak kaydedildi.

İkinci Tur Seçim Senaryosu

Anket sonuçları, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yarışın son derece çekişmeli geçeceğini gösteriyor.