Milyonlarca sürücüye şeker tadında haber! Araç muayenesi ile ilgili yeni karar; Sürücüler artık bu ücret yok!

Araç muayenesi ile ilgili yeni karar; Sürücüler artık bu ücret yok! Milyonlarca sürücüye şeker tadında haber! Araç muayenesi her yıl birçok sürücü için zorunlu bir işlem olmaktadır. Ancak, yükselen fiyatlar nedeniyle birçok sürücü bu işlemi ihmal etmektedir. Son günlerde yayınlanan bir düzenleme ile araç muayenesi yaptırmak isteyen sürücülere kolaylık sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile birlikte, araç muayenesi yaptırmayan sürücüler için cezaların hesaplanma yöntemi değişti. Bu yeni düzenleme ile milyonlarca sürücü araç muayenesini yapmak için teşvik edilmektedir.

Araç Muayenesine Teşvik Amaçlı Yeni Düzenleme

Araç muayenesi yaptırmayan sürücüler için alınan yeni karar ile birlikte muayene yaptırmak isteyen sürücüler için bir kolaylık sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile birlikte, araç muayenesi yaptırmayan sürücüler için cezaların hesaplanma yöntemi değişti. Bu yeni düzenleme ile milyonlarca sürücü araç muayenesini yapmak için teşvik edilmektedir.

Yeni Düzenleme ile Cezaların Hesaplanma Yöntemi Değişti

Araç muayenesini süresinde yaptırmayan sürücüler için alınan yeni düzenleme ile birlikte cezaların hesaplanma yöntemi değişti. Artık, muayene gününü geçiren sürücüler için cezalar aylık yüzde 0,75 oranında hesaplanacak. Bu düzenleme ile birlikte araç muayenesi yaptırmayan sürücüler için cezalar daha uygun hale getirilmiş oldu.

Yeni Düzenleme ile Hangi Tarihler Arasındaki Araç Muayeneleri Kapsanıyor?

Yeni düzenleme ile birlikte, araç muayeneleri için belirlenen tarihler değişti. Muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 tarihine kadar geçirmiş olan sürücüler 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları durumunda, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecekler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" isimli yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmeliğe göre, araç sahiplerinin 12 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olan araç muayene süresini kaçırdıkları takdirde, muayenelerini 30 Eylül 2023'e kadar yaptırmaları halinde, her ay için hesaplanan yüzde 5 fazla yerine aylık yüzde 0,75 oranında bir tutar ödemeleri gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre araç sahiplerinin muayene süresini kaçırmaları durumunda yüzde 5 fazla ödeme yapmaları gerekmekteydi. Ancak, yeni yönetmelikle birlikte, 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları durumunda, araç sahipleri her ay için aylık yüzde 0,75 oranında bir tutar ödeyeceklerdir.

Bu ödeme, yönetmelikte belirtilen Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacaktır. Bu oranlar, yönetmeliğin yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay için ayrı ayrı belirlenecektir. Böylece, araç sahipleri muayenelerini zamanında yaptırmaları halinde, yüksek faiz oranları yerine daha düşük bir tutar ödemeleriyle karşı karşıya kalacaklardır.

Sonuç olarak, araç sahiplerinin araç muayenelerini 30 Eylül 2023 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir. Muayenelerini bu tarihe kadar yaptıranlar, her ay için aylık yüzde 0,75 oranında bir tutar ödeyeceklerdir. Bu sayede, araç sahiplerinin yüksek faiz oranlarına maruz kalmalarının önüne geçilerek, daha adil bir uygulama hayata geçirilmiş olacaktır.

haber24.com