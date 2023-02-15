Son 7 gün duyurusu: Akbank hesabı olan kişileri ilgilendiriyor

Akbank hesabınızın olması durumunda nakit ihtiyacınız olması ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanya devam ediyor. 7 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere uygun faizlerle kredi ödemelerinin devam ettirecek olan Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşları hızlı bir şekilde ödeme vereceğini açıkladı.

Akbank üzerinden başlatılan kredi kampanyasında bireysel ihtiyaç kredisi olarak sizlere hızlı bir şekilde ödemeler verilirken, kredi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların diledikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya açıklandı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi başvurunuzu hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilmektedir.

Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız hemen internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirirken, 5 dakika içerisinde nekadar onay aldığınızda, sizlere söylemektedir.

Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar ise kredi işlemlerini 7 gün içerisinde yapmaları durumunda, masrafsız ve gelir belgesiz kredileri en düşük faiz oranlarıyla laca kesindir. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde, sizlere 50000 TL 36 ay vadeli ödeme hemen gelir belgesiz hesaba yatar.

Sms ile müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve banka şubeleri üzerinden de kredi başvurularını gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda altı çiziliyor ve başvuruların 7 gün içerisinde yapmaları bekleniyor.