Onay verildi: 15 milyon emekliye ay sonuna kadar 15 bin TL ödeme: Devlet destekli

Emekli olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi, gelir belgesiz kullanabilecek. Daha önce kredi başvurusu yapan ve onay alan herkes başvurularını gerçekleştirebilir ve bu bankadan, diledikleri zaman kredi kampanyasına katılarak uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan vatandaşlara bankalar hızlı bir şekilde sonuç veriyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvuru yaparak, kredi almak istiyorsanız, emekli, ihtiyaç kredisi kullanabilir ve 15 bin TL ödeme aşağıdaki bankalardan alabilirsiniz.

15 bin tl ödeme emekliye verilecek

15 bin TL kadar ödeme emekli olan vatandaşlara verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredi Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ödenecek.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda internet bankacılığına giriş yaparak buradan başvuru gerçekleştirebilirler. Emekli olup, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için banka müşterisi olmaması durumunda kredi ödemelerini banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte daha yüksek limitlerde kullanabiliyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç veriyor.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 15 bin TL kredi ödemesi yapmış olması durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirebilir, kampanya detaylarını öğrenmek için bankanın internet sitesine giriş yapabilirsiniz.