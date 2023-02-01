Nakdi para yardımı başvurusu 350 TL, 650 TL ve 1250 TL e-devlet üzerinden 2-3 Şubat'ta yatıyor! Hemen bakın!

Ülkemizde belediyeler ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruluş maddi destek sağlamaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar maddi yardımda bulunan kuruluşlara başvuruda bulunarak, talepleri onaylanırsa nakdi yardım almaya hak kazanırlar. Öncelikle işsiz ve eksik istihdam edilen kişiler için tasarlanmakla birlikte, yoksulluk içinde yaşayanların başvuruları da değerlendirilebilir.

Başvuruyu Nasıl Yapabilirim?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zor durumdaki ihtiyaç sahibi ailelere aylık nakdi yardım sunmaktadır. Aile Destek Programı kapsamında çocuklu ailelere 1250 TL'lik nakdi desteğin yanı sıra Çocuk Nafakası Bileşeni olarak aylık 350 TL ile 650 TL arasında ayrıca ödeme yapılacak.

Nüfus cüzdanınız ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na şahsen veya e-Devlet üzerinden online olarak nakdi yardım başvurusunda bulunabilirsiniz. E-devlet üzerinden mali yardım başvurusunda bulunmak için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru şeklindeki linke giderek anında başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başka Nereden Nakdi Yardım Alabilirim?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar yerel yönetimlere veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına nakdi yardım başvurusunda bulunabilirler. Buradaki liste, ülkemizde mali yardım sunan kurum ve grupları özetlemektedir: Belediyeler, Bölgesel Valilikler, Valilikler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kuruluşlar ve dernekler ve ünlü girişimciler ve şirketler.

Kaymakamlık ve valiliklere, bu dairelerin sunduğu mali yardım programları için gelir düzeyi düşük ve imkanları kısıtlı kişiler şahsen başvurabilirler. Ancak uygun kişilerle tanışmak ve maddi yardım almak bu durumda göründüğünden daha zor olabilir.

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