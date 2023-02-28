Faturalara ilaç etkisi! Hızır gibi yetişti! Kış bitene kadar yapın! Paranız cüzdanınızda kalsın!

Paranız cüzdanınızda kalsın! Faturalara ilaç etkisi! Hızır gibi yetişti! Kış bitene kadar yapın! Kış ayları gelince ödenecek faturalar arasına doğal gaz faturası da eklenir. Bu durum birçok insan için bir hayli zorlayıcı olabilir. Fakat faturalarınızdan tasarruf etmenin birkaç yolu vardır.

Faturalardaki artışın ardından insanlar tasarruf etmenin yollarını arıyor. Böylece paralarının bir kısmının ceplerinde kalmasını amaçlıyorlar. Her fatura için farklı tasarruf yöntemleri vardır. Örneğin, elektrik faturasını yarı yarıya düşürmek istiyorsanız eşyaların fişini kullandıktan sonra çekmelisiniz.

Elektrikli cihazınızın düğmesi kapalı olsa da elektrikli eşyalarınız fişe takılıysa elektrik tüketimi olacaktır. Bunun yanında evinizdeki elektrik sisteminde topraklama olup olmadığını öğrenin. Ayrıca, kullandığınız elektronik eşyaların ne kadar elektrik tükettiğini göz önünde bulundurun. Bu yollarla fatura tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Temizlik ve Isınmada Tasarruf Devri

Faturaların artışında etkili olan temel harcamalardan ikisi de temizlik ve ısınmadır. Çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi tarzı cihazların su akışını kontrol edebiliyorsanız bir kovaya doldurun ki onların attığı suyu boşa harcamayın. Bunu yaparken musluklardan hiç sızıntı olmaması da kontrol edilmesi gereken bir başka etkendir. Bunun yanında çamaşırlarınızı ve bulaşıklarınızı biriktirerek yıkamak, duşta ve diş fırçalarken suyu açık bırakmamak dikkat edilmesi gereken diğer detaylardandır.

Böylelikle ödediğiniz su faturası büyük oranda düşecektir. Isınırken de bu tarzda tasarruf yöntemleri vardır. Örneğin doğal gazı faturasının daha az gelmesi amacıyla doğal gaz sürekli açıp kapatılır. Bu son derece yanlıştır. Evinize bir sobalı doğal gaz kurarak tasarruf sağlayabilirsiniz.

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