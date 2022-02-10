Somali Son On Yılın En Kötü Kuraklık Krizinin Vurduğu Yer

Save the Children tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Somali son on yılın en kötü kuraklık krizini yaşarken, milyonlarca kişi aç ve birçoğu yiyecek ve su aramak için evlerinden zorlanıyor.

Somali'nin 18 bölgesinin 15'inde 12 binden fazla kişinin katıldığı uluslararası yardım kuruluşunun son insani yardım değerlendirmesinde Perşembe günü ailelerin çoğunluğunun düzenli olarak yemeksiz gittiği belirtildi.

Hanelerin üçte birinden fazlası, 24 saatlik bir süre boyunca en az bir kişinin yiyeceksiz kalmalarını içeriyordu. Yaklaşık her 10 kişiden altısı, büyük ölçüde hayvancılığın ölümü nedeniyle ailesindeki en az bir kişinin gelir kaynağını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan, Kasım 2021'de yapılan değerlendirmeye göre, iki aylık bir süre içinde yaklaşık 700 bin deve, keçi, koyun ve sığır kuraklığa bağlı nedenlerden öldü.

Save the Children'ın Somali ülke direktörü Mohamud Mohamed yaptığı açıklamada, "Nihai suçlu iklim değişikliğidir." dedi.

"Somali'de her zaman kuraklıklar olmuştur ve Somalililer her zaman onlarla nasıl başa çıkılacağını biliyordu - mücadele ediyorlar, hayvanlarını kaybediyorlar, kayıplarını sayıyorlar ve sonra geri dönüyorlar. Ama şimdi, kuraklıklar arasındaki boşluklar daralıyor. Bu bir katil döngüsü ve Somalili çocukların geleceklerini çalıyor."

'Her zamankinden daha kuru'

Çatışmaların vurduğu Somali, iklim değişikliğine karşı dünyanın en savunmasız ülkeleri arasında yer alıyor. Son on yılda 2011, 2016 ve 2021'den başlayarak üç şiddetli kuraklık krizi yaşadı.

2011 yılında, Birleşmiş Milletler Somali'de kıtlık ilan etti ve 3,7 milyon insan yeterli yiyecek yemedikleri için kriz düzeyinde gıda güvensizliği yaşadı. Bu yıl, son gıda güvenliği tahminleri, Şubat ayından Mayıs ayına kadar 4,6 milyon Somalilinin acil durum düzeyinde gıda güvensizliği kriziyle karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

BM'nin krize müdahale için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık yardım çağrısında bulunduğunu belirten Save the Children, "Somali'de büyük bir insani felaketi önlemek için dar bir pencere" olduğu konusunda uyardı.

Somali'nin güneyindeki Beledweyne ilçesinde yaşayan Omar, hayırsever çocuklara günde bir öğün yemek yedirildiğini söyledi.

"Önceki kuraklık sırasında günden güne hayatta kalabiliyoruz, ancak bu her zamankinden daha kuru, su bulmak daha zor." dedi. "Yardım bulamazsak insanlar bu kuraklıkta ölebilir."

Geçen yılın sonlarında BM, korkunç durumun yaklaşık 100 bin kişiyi hayvanları için yiyecek, su ve otlak aramak için evlerinden kaçmaya zorladığı konusunda uyardı.

Save the Children, Somali hükümetini insani tepkiye öncelik vermeye ve mevcut siyasi krizin etkilenen çocuklara ve ailelerine insani yardım ulaştırılmasına engel olmamasını sağlamaya çağırdı.