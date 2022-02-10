Hindistan'ın Önemli Eyaletinde Yerel Seçimler

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'te yaşayanlar, Başbakan Narendra Modi ve lideri olduğu Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) popülaritesinin bir parçası olması beklenen yedi aşamalı meclis seçimlerinin ilk aşamasında oy kullandı.

Hindistan'ın kuzeyinde yaklaşık 200 milyon nüfuslu uttar Pradeş eyaleti, uzun zamandır başta Müslümanlar olmak üzere azınlık gruplarına yönelik şiddete yol açan Hindu milliyetçisi duyguları körüklemekle suçlanan BJP'nin kalesi oldu.

Bazı kamuoyu yoklamaları partinin iktidarda kalma olasılığının yüksek olduğunu gösterirken, zaferin 2024 yılına kadar ülke çapında yapılacak parlamento seçimlerinde art arda üçüncü zafere giden hedefi artırma olasılığı yüksek.

BJP'ye oy verdiğini söyleyen 41 yaşındaki Acharya Udit Narayan Diwedi Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "İnsanlar iyi bir hükümete sahip olmak istiyorlarsa, oy vermek için ortaya çıkmaları gerekiyor." dedi.

Bu arada, Uttar Pradeş'te veya BJP'nin kontrolündeki ve Şubat ayında seçimleri olan diğer iki eyalette bir yenilgi veya destek kayması, 2024'te yapılacak ulusal seçimlerde sorun yaratabilir.

BJP, laik cazibesi seçmenleri çok çeşitli kastların yanı sıra Müslüman toplumundan da etkilemiş olan Samajwadi Partisi'ne birden fazla iltica cezası verdi.

Seçmenlerin etkili bir kesimi olan çiftçiler, ürünlerin fiyatlandırılması ve satışıyla ilgili kuralları gevşeten tarım yasalarını desteklediği için Modi'ye hala öfkeli. Modi hükümeti Kasım ayında baskılarına boyun eğmeden önce bir yıl süren protestolarda sokaklara döküldüler.

BJP, geçen yıl ganj'da çok sayıda cesedin yüzdüğü enfeksiyonlardaki felaket artışının ardından eyaletteki COVID-19 salgını sırasında kötü yönetim iddialarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Anketler, güney Karnataka eyaletindeki eğitim kurumlarının, bazı kolejlerin kız öğrencilerin tesettür giymelerini engelleme kararı ve birçok Müslüman kadının taktığı başörtüsü nedeniyle üçüncü gün kapalı olmalarıyla geldi.

Hareket, ayrımcılığa uğradıklarını söyleyen Müslüman öğrencilerin protestolarına yol açarken, yasağın Hindu destekçileri karşıtlıklar başlattı.

Karnataka'daki Mandya'dan haber yapan El Cezire'den Pavni Mittal, dini kimliğin 2017 anketlerinde Uttar Pradeş'te BJP'yi iktidara getirmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

"Ancak o zamandan bu yana beş yıl geçti ve daha önce partiyi destekleyen Hindu seçmenlerin çoğu ekonomik sıkıntı nedeniyle performansından pek memnun değil." diye de ekledi. "Burada [başörtüsü meselesi üzerinde] gördüğünüz kutuplaşma, bu seçmenleri BJP'nin yararına olacak şekilde dini çizgilerde oy kullanmaları için dürtme açısından etkili olabilir."