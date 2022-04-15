Somali, BM'nin 'Gerçek Kıtlık Riski' Konusunda Uyardığı Sırada Milletvekillerine Yemin Etti

Somali, 290 yeni milletvekili göreve başladı ve ülkeyi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla gölgelenen uzun bir seçim sürecini tamamlamaya bir adım daha yaklaştırdı.

Tören, Perşembe günü başkentin kum torbalı çitler ve yüksek beton duvarlarla korunan ağır şekilde güçlendirilmiş Halane askeri kampında yapıldı. Somali polisi ve Afrika Birliği birlikleri çevredeki bölgelere konuşlandırıldı ve Mogadişu'yu tecrit altına aldı.

Düzinelerce milletvekili daha henüz seçilmedi ve yemin etti. Daha sonra milletvekilleri, yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için oturmadan önce her iki parlamento odası için konuşmacıları ve milletvekillerini seçecekler.

"Yeni bir grup parlamenterin başkalarından görevi devraldığını gözlemliyoruz. Bu vesileyle bugün yemin eden parlamenterleri tebrik etmek istiyorum. Bu, seçmenleriniz tarafından size verilen büyük bir sorumluluktur ve bir güven oyu" dedi Başbakan Muhammed Hüseyin Roble.

Yemin töreni, Somali'deki BM insani yardım koordinatörünün "ülkenin çok gerçek bir kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğu" uyarısında bulunduğu sırada gerçekleşti.

Adam Abdelmoula, New York'taki BM muhabirleri için düzenlenen bir video brifinginde, şiddetli kuraklığın insani ihtiyaçları artırdığını ve 6 milyon insanın "derhal gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu" söyledi.

BM, 2022'de Somali'deki insani ihtiyaçların karşılanması için 1,5 milyar dolar istedi, ancak "sadece yüzde 4,4'ünü aldık" dedi.

Mogadişu merkezli araştırma grubu Hiraal Enstitüsü'nden Hüseyin Şeyh Ali, milletvekillerinin göreve başlamasının "ilerlemek için Somali'ye yatırım yapan tüm Somalililer ve uluslararası toplum için büyük bir rahatlama günü olduğunu" söyledi.

Son yıllarda Somali, güçlü adamlardan ve El Kaide, Şebab ve IŞİD (IŞİD) ile bağlantılı silahlı grupların bolluğundan 30 yıl süren kaosun ardından temelini bulmaya başladı.

Somali'nin parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed'in görev süresinin Şubat 2021'de bir halefi olmadan sona ermesinin ardından siyasi kargaşanın ortasında bir yıldan fazla ertelendi. 15 Mart'ta tamamlanacak olan alt meclis seçimleri hala tamamlanmadı.

Gecikme, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, onları "Somali'deki demokratik süreci baltalamakla" suçlayan bir dizi hükümet yetkilisine yaptırım ilan etmesine yol açtı.

Ayrıca, federal hükümete karşı çıkan savaşçıların saldırılarına eğilimli bir ülkede siyasi gerilimleri ve şiddet tehdidini de artırdı. Mart ayında El Şebab, Halane üssünü hedef alan havan topu mermileri attığını iddia etti.