Zimbabve Otobüs Kazasında Paskalya Kilisesi Etkinliği Öncesinde 35 Kişi Öldü

Polis, Zimbabve'de kilise müdavimlerini Paskalya toplantısına taşıyan bir otobüsün yoldan çıkıp bir geçide indiği zaman en az 35 kişinin öldüğünü ve 71 kişinin yaralandığını söyledi.

Otobüs, güneydoğudaki Chipinge kasabasındaki bir Paskalya toplantısına seyahat eden yerel bir Zion Hristiyan Kilisesi üyelerini taşıyordu.

"Dün gece meydana gelen bir kazayı doğrulayabilirim. Şimdiye kadar, ölü sayısı 35 ve yaralı sayısı 71, "polis sözcüsü Komiser Yardımcısı Paul Nyathi Cuma günü AFP'ye verdiği demeçte.

"Göstergeler otobüsün aşırı yüklendiğini gösteriyor" dedi. Zimbabve'deki otobüsler tipik olarak ortalama 60 ila 75 yolcu kapasitesine sahiptir.

Zimbabve'de yolların genellikle daha yoğun olduğu resmi tatillerde trafik kazaları yaygındır. Birçok yol, kazalara da katkıda bulunan krater benzeri çukurlarla işaretlenmiştir.