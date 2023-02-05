ŞOK'tan hafta sonuna özel ciks indirim... Listeyi gören ayakkabılarını bile bağlamadan soluğu markette alacak!

Listeyi gören ayakkabılarını bile bağlamadan soluğu markette alacak! ŞOK'tan hafta sonuna özel ciks indirimler... ŞOK market ile hafta sonuna özel indirimli ürünler raflarda görücüsüyle buluştu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ürünlerin listesi firma tarafından açıklandı. Katalogda her telden indirimin olduğu görülürken sabah saatleriyle birlikte pek çok kişi marketlere akın etti.

ŞOK'tan hafta sonuna özel ciks indirimler... Listeyi gören ayakkabılarını bile bağlamadan soluğu markette alacak. ŞOK 4 Şubat 2023 aktüel kataloğu yoğun ilgi gördü. Haftanın ilk gününden bu yana heyecanla beklenen kataloğun ürünleri günün ilk ışıklarıyla beraber müşterisiyle buluştu. Ürünlerin listesi ve fiyat bilgileri de başka bir merak konusu oldu.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

Çocuk Bilekli Panduf

• 21-23, 24-26 numara

• Kaydırmaz taban

• Farklı renk seçenekleri ile

Çift Kişilik Flanel (Pazen) Nevresim Seti

• 1 adet 200x220 cm Çift Kişilik Nevresim

+2 adet 50x70 cm Yastık Kılıfı

Visco Dolgulu Yastık

• 50 x 70 cm

• Yıkanabilir dış kılıf

• Boynun şeklini alır

Kadın Wellsoft Ev Patiği

• 35-36, 37-38, 39-40 numara

• Biyeli ve nakışlı

• Farklı renk seçenekleri il

Elidor Şampuan

• 325 ml

• Argan&Hibiskus/ Hindistan Cevizi Yağı / Avokado ve Üzüm Çekirdeği Özü

FujiPlus 12000 BTU Inverter Elia Serisi

• Enerji Sınıfı : A++

• BTU (Isıtma Kapasitesi) : 13100

Havit M9024 Akıllı Saat Sesli Telefon Görüşmesi

• Ekran boyutu: 1,69 inc

• Ekran genişliği: 240x280

• Pil Kapasitesi: 230 mAh

• Su geçirmezlik: IP67

• Sesli görüşme

• Sesli asistan

• 28 spor modu

• Kalp ritim takibi • Kandaki oksijen ölçümü

• Hava durumu

• Sim kart girişi yoktur

• Uyku takibi

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