Kritik uyarıyı dikkate almayan dizlerini dövecek! Altın fiyatları için şirazeyi kaydıracak tarih belli oldu! Altın fiyatları özellikle Ocak ayından bu yana yaşadığı çıkışla yatırımcılarını heyecanlandırdı. 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları bu minvalde yatırımcıların ilgi odağı oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek yatırımcıları fiyatların akıbeti hakkında uyardı. Altın niteliğindeki uyarıları dikkate almayanlar çok pişman olacak.

Altın fiyatları için şirazeyi kaydıracak tarih belli oldu. Kritik uyarıyı dikkate almayan dizlerini dövecek. Altın fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini sıkı takibat altına aldı. Yastık altı yatırımı olanlar fiyatların gelecek günlerde nasıl bir yöne gideceği hakkında yapılan uzman yorumlarını araştırıyor. Bu bağlamda da Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yorumları büyük bir önemle takip ediliyor.

10 AYIN ZİRVESİNİ TEST ETTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, "Ons altın 1955 dolar seviyeleri ile 10 ayın zirvesinde. 1957 dolar direnci var. Yukarıda da 2000 dolar direnci var" dedi.

"DİRENÇ SEVİYESİ O NOKTA..."

Memiş gram altın için dikkat çeken bir yorumda bulunarak, "Gram altın için yılın ilk çeyreğinde 1280 TL direncini takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR SONUÇ OLABİLİR"

Uzman isim ayrıca "Orta ve uzun vadede 1450-1550 TL bant aralığı gelmesi muhtemel bir sonuçtur. " yorumunu da sözlerine ekledi.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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