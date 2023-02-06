ŞOK'ta indirimi duyan herkes sıraya girdi! İndirimli ürünleri almayanlar pişman olur! Ne alırsan 9.90 TL

İndirimli ürünleri almayanlar pişman olur! Ne alırsan 9.90 TL... ŞOK'ta indirimi duyan herkes sıraya girdi! Herkesin bildiği gibi ŞOK marketlerin indirimli ürün kataloğu her hafta düzenli bir şekilde yayınlanmaktadır. Bu indirimli ürün kataloğu ile birlikte bireyler evlerinin ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlı ürünlerle tamamlamaktadır. Hemen hemen her tarz üründe indirim olan ürünlerde bu hafta bireyleri şok eden indirimli ürünlerin temizlik malzemeleri olduğu karşımıza çıkmaktadır.

ŞOK Aktüel Ürünler Listesi

Yukarıda da değinildiği gibi ŞOK market aktüel ürünler içerisinde bu hafta bireyleri şok ettiren ürünlerin başında temizlik ürünleri yer almaktadır. Temizlik ürünlerinde olan bu şok fiyatlar ise bu hafta bireyleri ŞOK marketlerinin önünde sıra oluşturtmasına sebep olmaktadır.

Bulaşık makinesi deterjanlarından hijyenik ped çeşitlerine, yüz yıkama jellerinden vücut ve yüz kremlerine kadar uzanan bu indirim kataloğu içerisinde tuvalet kağıtlarının da uygun bir fiyata satıldığı görülmektedir. Sizlerde ŞOK haftanın indirimleri listesini takip ederek bu indirimli ürünlerden kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Bu indirimli ürünleri ŞOK resmi web sayfası arasında bulabilir, ŞOK haftanın indirimli ürünleri listesinden tüm ürünlerin fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda belirli ücret üzerine fırsat ürünleri yakalamak da mümkündür.

Şok Market Ürün Listesi

Fenoti 43" Full HD Android Smart Led Tv 3.899 TL Everest Kablosuz Smart Tv Mini Klavye Dokunmatik Mouse 119,90 TL verest 32-55" LCD-LED Tv Askı Aparatı 89,95 TL Asonic HDMI 1,5m 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 29,95 TL Everest Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 119,90 TL Schwartz Profesyonel Saç Kesme Makinesi 249,90 TL Babyliss 10 Başlıklı Multi Yüz & Vücut Bakım Kiti 499,90 TL Babyliss Super Shine Saç Düzleştirici 599,90 TL YUI Seramik Plaka Wag Saç Şekillendirici Maşa 379,90 TL Pijama Takımı 199,95 TL Kadın Tek Alt 99,95 TL Fitilli Yüksek Bel Tayt 79,95 TL 2'li Kadın Çizgili Çorap 19,95 TL Kadın Peluş Panduf 79,95 TL 2'li Kadın Slip 34,95 TL 2'li Kadın Bato Slip 39,95 TL 3'lü Erkek Çorap 29,95 TL Erkek Desenli Boxer 39,95 TL 12 ay vadeli 10.000 TL kredi veren bankalar! Muhteşem faiz indirimi geldi! ING, QNB, TEB... Dantelli İpli Bralet 59,95 TL Kadın Lazer Kesimli Desenli Slip 24,95 TL Kılıflı Sıcak Su Torbası 49,95 TL 6'lı Mini Kalp Silikon Muffin Kabı 21,95 TL Çok Amaçlı Kalp Şekilli Kalıp 21,95 TL Kalpli Aksesuar Kutusu 39 TL Kalpli Çerezlik 12,99 TL Kelepçeli Kek Kalıbı 79,95 TL 2'li Mum 29,95 TL Silindir Mum 29,95 TL Yüzen Kokulu Mum 24,95 TL Yuvarlak Mum 29,95 TL 2'li Konik Şamdan Mumu 29,95 TL Kokulu Kuru Çiçek Çeşitleri 9,99 TL 15x21 cm Tek Çerçeve 39,95 TL Çizgilerle Öğren 12,99 TL 1000 Para Puzzle 49,95 TL

haber24.com özel haber