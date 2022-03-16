'Sokaktaki Cesetler': Mariupol'dan Üzücü Kaçış

81 yaşındaki Marina Panova, Rusya'nın saldırısı devam ederken koşulların korkunç olduğu Ukrayna'nın güneydoğusundaki Mariupol'den kaçmayı başaran şanslı sivillerden biri.

Azak Denizi'ndeki 430 bin nüfuslu stratejik liman kenti, 2 bin 300'den fazla insanın ölümüne ve bölge sakinlerinin yiyecek, su, ısı ve ilaç mücadelesi verdiği ağır bombardımanla karşı karşıya kalarak 10 günden uzun süredir Rus askerleri tarafından kuşatılıyor. Cesetler toplu mezarlara gömüldü.

Panova, yaklaşık 260 km (160 mil) uzaklıktaki Ukrayna'nın elindeki bölgedeki en yakın güvenli şehir olan Zaporizhzhia'daki ilk durağına giden bir tahliye yolu üzerinde şehir dışına çıkmadan önce bir psikiyatri hastanesinin bodrumunda 10 gün boyunca saklandı.

Bitkin, titreyen ve hasarlı arabalarla seyahat eden - bazıları camları kırılmış - kuşatılmış Mariupol'dan ilk tahliye edilenler Salı günü Zaporizhzhia'ya girdiler.

Ülke içinde yerinden edilmiş binlerce insanı almak için dönüştürülen bir sirk binasında yaşamsal malzemeler aldıktan sonra, tahliye edilenler başka bir yere yerleştirilecek otobüslere tekrar bindiler. Pek çoğu ülkenin batısına ya da Polonya'ya ya da diğer sınır komşusu ülkelere yöneldi.

Tekrar gitmek için otobüse binen Panova, El Cezire'ye bunun "korkutucu" bir deneyim olduğunu söyledi.

"Neden topraklarımıza geldiler? Neden? Neden çocuklarımızın kanını dökmeye geldiler?" Panova ağladığını söyledi. "Kimse gelmelerini istemedi. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Onların Rusya'sına ihtiyacımız yok. Bunu bize neden yapıyorlar?"

Mayın tarlası boyunca sürüş

Ukraynalı üst düzey bir yetkili, yaklaşık 20 bin kişinin Salı günü Mariupol'den ayrılmayı başardığını ve bunun şimdiye kadarki en büyük tahliye olduğunu söyledi. Belediye meclisinden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü 160 araçlık bir grup Mariupol'den ayrıldı.

İlk başarılı tahliyeler, Rus güçlerinin bu ayın başlarında kenti kuşatması sonrasında 1990'lı yıllarda 1999 yılından bu yana 2011 yılından bu yana 2011 yılından bu yana 2011 yılından bu yana 2011 yılından bu yana 20

Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy'nin ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerin Rus güçleriyle mutabık kalınan bir insani yardım koridoru aracılığıyla Mariupol'den özel araçlarla ayrıldığını söyledi.

Timoşenko Salı günü yaptığı açıklamada, şehri terk eden yaklaşık 4 bin araçtan yaklaşık 570'inin Zaporizhzhia'ya ulaştığını, diğerlerinin ise geceyi yol boyunca çeşitli kasabalarda geçireceğini söyledi.

Küçük partiler halinde gelen, barış işareti olarak yan aynalara bağlı beyaz bez parçaları olan özel araçlar, şu anda yerinden edilmiş insanlar için bir kayıt merkezi olan şehrin eteklerindeki bir alışveriş merkezinin otoparkına çekildi.

"Haftalardır ilk defa nefes alabiliyoruz," diyen iki çocuk babası Mykola' nın arabası battaniye, ayakkabı ve diğer aceleyle paketlenmiş eşyalardan oluşan bir karmaşaya sahip.

Kaçanlar, Rus birliklerinden ve kontrol noktalarından kaçınmak için off-road'a gitmek zorunda kalan ve yolda sürekli düşman ateşi tehdidiyle karşı karşıya kalan üzücü bir yolculuğu anlattılar.

Güvenlik nedeniyle tam adını vermeyi reddeden Mykola, Zaporizhzhia'dan sadece 40 km (25 mil) uzakta, Ukrayna ordusunun yardımıyla eşini ve iki küçük çocuğunu bir mayın tarlasından geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

"Oradan geçerken yanmış bir araba vardı. Askerler, biz oraya varmadan sadece bir saat önce bir kadının mayını vurduktan sonra havaya uçurulduğunu söylediler." dedi.