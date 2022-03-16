Johnson, Suudi ve BAE Liderleriyle Bir Araya Geldi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Moskova'nın Ukrayna'yı işgali sırasında Rus petrol ve doğal gaz arzına olan güveninden uzaklaşmayı amaçlayan görüşmeler için Körfez'e yaptığı gezide Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MBS) ile Riyad'da bir araya geldi.

Suudi basın ajansı SPA, Suudi enerji bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ın da Çarşamba günü toplantıya katıldığını belirterek, Suudi Arabistan ve İngiltere'nin stratejik ortaklık konseyi kurulması için mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

Johnson, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana Riyad'ı ziyaret eden az sayıdaki Batılı liderden biri.

İngiltere Başbakanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Johnson'ın Çarşamba günü erken saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu ve burada Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed (MBZ) ile bir araya geldiği ve "enerji güvenliği, savunma ve ticaret konusunda işbirliğini artırma fırsatlarını görüştüğü" belirtildi.

Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın benzeri görülmemiş, acımasız ve yasadışı işgalinden sonra bölgesel güvenliğin sağlanması ve küresel enerji piyasalarının istikrara kavuşturulmasının kilit ortakları olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ediyorum." dedi.

İngiltere lideri, 100 doların altına düşmeden önce varili yaklaşık 140 dolara yükselen petrol fiyatlarını dizginlemeye ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın Rus petrolüne olan bağımlılığının sona ermesine yardımcı olmaya çalışıyor.

Ziyareti, Cumartesi günü 81 kişinin toplu infazla idam edilmesinin ardından Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilinin yeni kınanmasının ardından gerçekleşti. Hak grupları adil yargılama yapıp almadıklarını sorguladılar.

Downing Street sözcüsü Londra'da yaptığı açıklamada, "Liderler iki ülke arasında uzun zamandır devam eden ortaklığı memnuniyetle karşıladılar ve İngiltere ile BAE arasında enerji güvenliği, yeşil teknoloji ve ticaret konusunda işbirliğini artırma fırsatlarını görüştüler." dedi.

Riyad'a gitmeden önce Mbs ile insan hakları konularını gündeme getirecek Johnson, İngiltere'nin petrol zengini Körfez ile olan "çok önemli ilişkisini" de vurguladı.

İngiliz medyasına konuşan Johnson, "Bu sadece OPEC ülkelerine ve arzı artırmak için neler yapabileceklerine bakmakla ilgili bir mesele değil, bu önemli." dedi.

"Özellikle Batı'nın Putin'in hidrokarbonları, Putin'in petrol ve doğalgazı üzerine kurduğu bağımlılığa baktığımızda, bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu görebiliyoruz çünkü Batı'ya şantaj yapabildi."

'Önemli uluslararası ortaklar'

Johnson'ın sözcüsü, başbakanın MBS'den Ukrayna'ya yapılan saldırı nedeniyle Putin'i kınamasını da isteyeceğini söyledi.

Dünyanın en büyük iki petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan ve BAE'nin Moskova ile bağları var ve şimdiye kadar Rusya'ya karşı pozisyon almaktan kaçındılar.

Ancak Johnson ayrılmadan önce putin'in "acımasız ve sebepsiz" saldırısının etkisinin Avrupa'nın çok ötesinde hissedileceğini söyledi.

Başbakan, Batı'nın yaptırımları ısırmaya başlarken, bunların artan enflasyondan kaynaklanan kıskacı hisseden tüketiciler üzerindeki etkilerini dengelemek için yeni bir uluslararası koalisyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamada "Dünya, Rus hidrokarbonlarından kendini kesmeli ve Putin'in petrol ve gaza olan bağımlılığını aç bırakmalıdır." dedi.

"Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu çabanın önemli uluslararası ortaklarıdır."

Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, BAE ve Suudi Arabistan'ın 2020'de sırasıyla 12,2 milyar sterlin ve 10,4 milyar sterlin değerinde ikili ticaretle İngiltere'nin bölgedeki en büyük iki ekonomik ortağı olduğu belirtildi.