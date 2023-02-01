1.100 TL hesaplara geçiyor! Cüzdanını kapan bankaya koştu! Öyle bir sıra oldu ki kapılar bile kapanmadı! 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen bu aile destek programı ödemeleri için son tarih de belli oldu. Ödemeyi başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merak edilen tüm sorular yanıtlandı. 850 ile bin 250 TL olarak yapılan destek ödemesi için şartlar belli oldu.

Cüzdanını kapan bankaya koştu. Öyle bir sıra oldu ki kapılar bile kapanmadı. 1.100 TL hesaplara geçiyor. Aile Destek Programı ödemeleri hakkında bilgiler sıkça araştırılır oldu. Destek ödemesinden faydalanmak isteyenler için merak edilen duyuru yapıldı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 850 ile 1.250 TL olarak yapılan destek ödemesi yapılacağı ifade edildi. Şunu da belirtmek gerekiyor ki bu destek ödemeleri sadece 12 aylık süreyi kapsıyor.

YENİ ÖDEME BAŞLADI

Aile destek programı devletin uygulamaya aldığı en önemli destek ödemelerinden birisi olarak yerini aldı.

12 AY SÜRECEK

12 ay boyunca düzenli olarak ödenen bu aile destek programı ödemeleri için son tarih de belli oldu.

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU

Ödemeyi başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merak edilen tüm sorular yanıtlandı.

1.250 TL'YE ÇIKIYOR

850 ile bin 250 TL olarak yapılan destek ödemesi için şartlar belli oldu. Öncelikle T.C vatandaşı olma şartına bakılıyor.

Öte yandan aylık geliri 450 TL üzeri 911,15 TL ve altı olan vatandaşlar 1.100 TL alacak.

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