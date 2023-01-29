Çılgın indirime selam çakıldı! Listede ne var ne yoksa... ŞOK yeni aktüel kataloğu görenleri zıvanadan çıkarır! Kahve makinesinden baharat öğütücüye, tablo setinden narenciye sıkacağına, süpürgeden buzdolabına indirim fırsatını başlatan marketin kapısının önü kuyruk oldu. Fırsatı kaçırmak istemeyen herkes tam tabiriyle marketin önüne akın etti.

ŞOK yeni aktüel kataloğu görenleri zıvanadan çıkarır. Çılgın indirime selam çakıldı. Listede ne var ne yoksa indirime girdi. ŞOK market şahane ürün indirimleriyle yine adından söz ettirdi. Bugün başlayan indirimler vatandaşı heyecanlandırdı. İşte ŞOK yeni aktüel kataloğu kapsamlı ürün listesi sizlerle olacak.

ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU

Elektrikli Cyclonic Süpürge

• Multi cyclone filtre sistemi

• 3,5 L toz hazne kapasitesi

• Hava çıkış filtresi

• Motor koruma filtresi

• Otomatik kablo sarıcı

• Yatay park pozisyonu

• 5 m kablo uzunluğu

• 7,5 m çalışma yarıçapı

• 350 W emiş gücü • 890 W

• Aksesuarlar; Yer aparatı, Kenar-köşe aparatı, metal boru

Simon 3 Kapaklı Raflı Konsol

• Genişlik: 120 cm

• Derinlik: 30 cm

• Yükseklik: 77 cm

• Demonte teslim edilir

3 Kapaklı Raflı TV Sehpası

• Genişlik: 140 cm

• Derinlik: 30 cm

• Yükseklik: 55cm

• Demonte teslim edilir

Timsah Tahteravalli

• + 12 Ay

• Max taşıma kapasitesi :25 kg

• Yükseklik: 38 cm

• Uzunluk: 104 cm

Filtre Kahve Makinesi

• 1.25 Litre

• Sürahili

• Damlama Tipi Kahve Makinesi

• Döner Filtre, Cam Sürahi ve Kapak

• Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir

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