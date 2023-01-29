BİM 31 Ocak aktüel kataloğu resmen alev emojisi atıyor! Pirinç, bulgur, mercimek, nohuttaki indirim şaha kalkacak!
Türkiye'nin en bilinen marketleri arasında yer alan BİM Market muhteşem bir indirim için düğmeye bastı.
Pirinç, bulgur, mercimek, nohuttaki indirim şaha kalkacak! BİM 31 Ocak aktüel kataloğu resmen alev emojisi atıyor! Vatandaş gelecek hafta salı günü kapıda kuyruk olacak. Market kallavi indirim için harekete geçti ve 31 Ocak 2023 Salı günü aktüel kataloğu bekleyenleri heyecanlandırdı. Pirinç, bulgur, mercimek, nohutta indirim göz bebeklerini büyütecek.
BİM 31 Ocak aktüel kataloğu resmen alev emojisi atıyor. Pirinç, bulgur, mercimek, nohuttaki indirim şaha kalkacak. BİM gelecek hafta start alacak yeni ürün indirimlerini bir liste yaparak duyurdu. Broşürde taze indirim şahlanırken baklagil fiyatları yani pirinç, bulgur, mercimek, nohut fiyatları düşüşe geçecek. Milyonlarca kişi bu indirimler karşısında şaşıp kalacak. İşte BİM 31 Ocak aktüel kataloğu dev ürün listesi
BİM 31 OCAK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜN LİSTESİ
Lezzet-i Efsane
Basmati Pirinç
• 1 kg
• Sürekli satışta
Aknaz
Tam Yağlı Tost Peyniri
• 1500 g
Pınar
Siyah Zeytin
• 1 kg
• 291-350 / kg
Knorr
Zencefilli Zerdeçallı Domates Çorbası
• 98 g
Türkiye Kalkınma Vakfı
Çiçek Balı
• 850 g
Eti Petito
Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği
Seyidoğlu
Çilek ve Vişne Reçeli
• 1 kg
Peros Toz Deterjan
• 12 kg
• Beyaz
• Renkli
Dr. Oetker
Pizza Ristorante Mini Mista
• 340 g
Chef Seasons
Çedar& Pesto Aromalı Makarna Sosu
• 70 g
Sanitta
Zeytin ve Pizza Baharatı
• Pizza Baharatı 130 g
• Zeytin Baharatı 50 g
Chef Seasons
İtalyan ve Akdeniz Usulü Salata Sosu
• İtalyan 260 g
• Akdeniz 270 g
Seresfoods
Sweet Chili& Sriracha Sos
• Sweet Chili 300 g
• Sriracha 285 g
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