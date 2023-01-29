Pirinç, bulgur, mercimek, nohuttaki indirim şaha kalkacak! BİM 31 Ocak aktüel kataloğu resmen alev emojisi atıyor! Vatandaş gelecek hafta salı günü kapıda kuyruk olacak. Market kallavi indirim için harekete geçti ve 31 Ocak 2023 Salı günü aktüel kataloğu bekleyenleri heyecanlandırdı. Pirinç, bulgur, mercimek, nohutta indirim göz bebeklerini büyütecek.

BİM 31 Ocak aktüel kataloğu resmen alev emojisi atıyor. Pirinç, bulgur, mercimek, nohuttaki indirim şaha kalkacak. BİM gelecek hafta start alacak yeni ürün indirimlerini bir liste yaparak duyurdu. Broşürde taze indirim şahlanırken baklagil fiyatları yani pirinç, bulgur, mercimek, nohut fiyatları düşüşe geçecek. Milyonlarca kişi bu indirimler karşısında şaşıp kalacak. İşte BİM 31 Ocak aktüel kataloğu dev ürün listesi

BİM 31 OCAK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜN LİSTESİ

Lezzet-i Efsane

Basmati Pirinç

• 1 kg

• Sürekli satışta

Aknaz

Tam Yağlı Tost Peyniri

• 1500 g

Pınar

Siyah Zeytin

• 1 kg

• 291-350 / kg

Knorr

Zencefilli Zerdeçallı Domates Çorbası

• 98 g

Türkiye Kalkınma Vakfı

Çiçek Balı

• 850 g

Eti Petito

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği

Seyidoğlu

Çilek ve Vişne Reçeli

• 1 kg

Peros Toz Deterjan

• 12 kg

• Beyaz

• Renkli

Dr. Oetker

Pizza Ristorante Mini Mista

• 340 g

Chef Seasons

Çedar& Pesto Aromalı Makarna Sosu

• 70 g

Sanitta

Zeytin ve Pizza Baharatı

• Pizza Baharatı 130 g

• Zeytin Baharatı 50 g

Chef Seasons

İtalyan ve Akdeniz Usulü Salata Sosu

• İtalyan 260 g

• Akdeniz 270 g

Seresfoods

Sweet Chili& Sriracha Sos

• Sweet Chili 300 g

• Sriracha 285 g

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