4 sayfalık broşürde öyle indirim başlatıldı ki gören şaşkın... ŞOK indirimin âlâsını yaptı rakipleri pıstı kaldı! İndirimlerden faydalanmak isteyenler özellikle sabah saatleriyle birlikte harekete geçti. 4 sayfa olarak yayınlanan broşürde özellikle yeni bebeği olanları ilgilendiren indirimler dikkatleri üzerine çekti. Bebek ürünlerinde kallavi indirim yapan market yeni bebeği olanların yüzünü güldürdü.

ŞOK indirimin âlâsını yaptı rakipleri pıstı kaldı. 4 sayfalık broşürde öyle indirim başlatıldı ki gören şaşkın... ŞOK 18 Ocak 2023 aktüel kataloğuyla bu sabahtan itibaren yeni ürün indirimleri başladı. Markete gelen ürünleri merak edenler özellikle sabah saatleriyle birlikte marketlerin raflarını ziyaret etmeye, kampanyaları değerlendirmeye almaya başladı. 4 sayfa olarak yayınlanan kataloğla pek çok yeni ürün dikkat çekmeyi başardı.

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜN LİSTESİ

Eğitici Klozet Kedi ve Köpek

• +18 ay

• Max taşıma kapasitesi 25 kg

• Sifon sesi, efektli ve ışıklı müzik kutusu

• 5 Noktalı kaydırmaz taban

• Boşaltılabilen ve

yıkanabilen oturak

• Tuvalet kağıdı tutuculu

• Açılıp kapanabilen kapak

Baymak Lambert LPY 33 FI Hermetik Yoğuşmalı Kombi

• Ateşleme Tipi: Elektronik

• Isıtma/kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma

• Dijital (LCD) gösterge paneli

• Sıcaklık Kontrolü: NTC Sensör x 2

• Eşanjör Yapısı: Üç Eşanjörlü

Arıza Teşhis Sistemi

• Gaz valfi modülasyonu: Elektronik Kontrollü

• Yükseklik (mm): 802

• Genişlik (mm): 450

• Derinlik (mm): 340

• Hermetik baca çapı (Ømm): 60-100

• Stok 20 adet

Katlanabilir ve Taşınabilir Piyano

• Siyah ve beyaz renk seçenekleri

• Katlanabilir piyano klavyesi • Tuş hassasiyeti

• Kablosuz, şarjlı kullanım (5 saate kadar)

• LED ekran • 128 Enstrüman / 128 Ritim

• 20 örnek şarkı • Dahili metronom

• Kayıt ve çalma

• Kulaklık/mikrofon/mp3 girişi

• Adaptör, taşıma çantası, notalık,

sustain pedal ilaveli

• Katlanmış Ebat: En:22 cm Boy:62 cm, Yükseklik:15 cm

• Siyah stok 200 adet, Beyaz stok 100 adet

WİAMi Akıllı Yağ Ölçer Bluetooth Tartı

• Bluetooth

• Renk: beyaz

• Bazal metabolizma hızı ölçümü

• Materyal: cam

• Pil göstergesi

• Vücut kitle indeksi ölçümü

• Vücut su oranı ölçümü

• LCD ekran

• Uygulama üzerinden kontrol

• Stok 500 adet