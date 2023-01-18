Ocak 19-20-21-22 Tarihlerinde, 3 Bankadan Sizlere Acil Nakit Ödemesi Olacak, Sınırlı Sayıda Başvuru

Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank duyuru yaptı! Bankalardan 19 Ocak tarihinden itibaren nakit ödemesi alabileceksiniz. Ocak 19-20-21-22 Tarihlerinde, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank tarafından ödeme alacak kişilere, bankalar 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Sınırlı sayıda kişilerin başvuru yapabileceği bu kampanya ile birlikte, kredi alacak kişilere hemen ödeme verilmektedir. Sizlerde başvuru yaparak dilediğiniz zaman kredi alabilir ve bu kredileri hesaplara atabilirsiniz. 19 ve 22 ocak tarihleri arasında kredi alacak kişiler, bu kredileri hesaplarına atacaklardır.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat bankası yaptığı yeni kampanyada başvuru yapacak olan kişilere "Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredi ödemesi vermektedir. Bu bankadan nakit kredi ödemesi, mobil uygulamasından verilir ve bu şekilde düşük faizli kredi almış olursunuz. Ziraat bankası banka şubelerinden de başvuru yapabilirsiniz.

AKBANK VE DENİZBANK

Akbank ve Denizbank SMS ile kredi ödemesi verecektir. Akbank üzerinden KREDİ TC KİMLİK yazarak 4425 numarasına mesaj atabilirsiniz. 4425 numarasına attığınız mesaj sonrasında ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz.

Denizbank üzerinden sms ile kredi başvurusu için de banka sizlere KREDİM TC KİMLİK ve Doğum Tarihi yazdırarak, bu mesajı 3280 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi ödemesi verecektir. Kredi notu ve faiz oranları ile birlikte sizlerde kredi alacak ve bu kredileri hesaplara atacaksınız. 2 banka üzerinden de kredi onayı alan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir.