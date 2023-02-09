ŞOK hafta ortasına özel öyle bir indirim kaptı ki gören soluğu kasada aldı! Bunun adına çılgın fırsat diyorlar!
Türkiye'nin en kallavi indirimlerini yapan marketlerden birisi olan ŞOK şahane bir ürün indirimi için düğmeye bastı.
Bunun adına çılgın fırsat diyorlar! ŞOK hafta ortasına özel öyle bir indirim kaptı ki gören soluğu kasada aldı! 5 sayfa olarak yayınlanan kataloğda müthiş indirimler bu sabah başladı. Milyonların dikkatini çekme konusunda büyük bir başarı sağlayan market sabahın ilk saatleriyle indirimli etiketleri raflara dizdi. İşte ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi
ŞOK hafta ortasına özel öyle bir indirim kaptı ki gören soluğu kasada aldı. Bunun adına çılgın fırsat diyorlar. ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi haftanın ilk günleriyle görücüye çıkmıştı. Ürün indirimlerini öğrenip harekete geçecekler için kapsamlı duyuru firmanın resmi internet sitesinden paylaşıldı. ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesini meraklıları için tek tek duyuruyoruz.
ŞOK 8 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Kadın Tek Alt
• Beden: S-M, L-XL
• Farklı renk seçenekleri ile
Fenoti Full HD AndroidSmart Led Tv
• 43’’ 109 ekran
• 1920 x 1080 full hd
• Dahili uydu alıcısı
• Android smart
• 4 Çekirdekli işlemci
• 8 Gb rom / 1 gb ram enerji görsel
• Dahili wifi
• 400 hz
• dvb-t2/c yayın desteği
• 3x HDMI
• 2 x USB girişi (klavye/ mouse-media player)
• Vga-av-ypbpr-ethernet girişleri uzaktan kumanda
• Kulaklık-optik ses çıkışları
• PC audıo ses girişi
• 2 x 8 W ses çıkışı
3 Kapaklı TV Sehpası
• Safir meşe - beyaz
• Genişlik: 140 cm
• Derinlik: 32 cm
• Yükseklik: 45 cm
• Ürün demonte teslim edilir
Gliss Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri
• Şampuan 500 ml
• Saç kremi 360 ml
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