Bunun adına çılgın fırsat diyorlar! ŞOK hafta ortasına özel öyle bir indirim kaptı ki gören soluğu kasada aldı! 5 sayfa olarak yayınlanan kataloğda müthiş indirimler bu sabah başladı. Milyonların dikkatini çekme konusunda büyük bir başarı sağlayan market sabahın ilk saatleriyle indirimli etiketleri raflara dizdi. İşte ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi

ŞOK hafta ortasına özel öyle bir indirim kaptı ki gören soluğu kasada aldı. Bunun adına çılgın fırsat diyorlar. ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesi haftanın ilk günleriyle görücüye çıkmıştı. Ürün indirimlerini öğrenip harekete geçecekler için kapsamlı duyuru firmanın resmi internet sitesinden paylaşıldı. ŞOK 8 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürün listesini meraklıları için tek tek duyuruyoruz.

ŞOK 8 ŞUBAT 2023 AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Kadın Tek Alt

• Beden: S-M, L-XL

• Farklı renk seçenekleri ile

Fenoti Full HD AndroidSmart Led Tv

• 43’’ 109 ekran

• 1920 x 1080 full hd

• Dahili uydu alıcısı

• Android smart

• 4 Çekirdekli işlemci

• 8 Gb rom / 1 gb ram enerji görsel

• Dahili wifi

• 400 hz

• dvb-t2/c yayın desteği

• 3x HDMI

• 2 x USB girişi (klavye/ mouse-media player)

• Vga-av-ypbpr-ethernet girişleri uzaktan kumanda

• Kulaklık-optik ses çıkışları

• PC audıo ses girişi

• 2 x 8 W ses çıkışı

3 Kapaklı TV Sehpası

• Safir meşe - beyaz

• Genişlik: 140 cm

• Derinlik: 32 cm

• Yükseklik: 45 cm

• Ürün demonte teslim edilir

Gliss Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri

• Şampuan 500 ml

• Saç kremi 360 ml

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