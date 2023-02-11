BİM aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak!
Milyonları mutlu edecek indirimler sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini aldı. İşte BİM 10 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi
Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak! BİM aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! BİM haftanın en çılgın indirimlerini tezgahına koydu. Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan BİM marketler şahane indirim için harekete geçti. Milyonları yakından ilgilendiren indirimler sabah 9 itibariyle raflara yerleştirildi. Evinizi şenlendirecek çoğu ürün tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta yerini kaptı.
BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak. Salı ve cuma günlerine özel ürünlerini hazırlayan BİM evinizin dört bir yanını kapsayacak indirim rüzgarını başlattı. Milyonları mutlu edecek indirimler sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini aldı. İşte BİM 10 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi
BİM AKTÜEL KATALOĞU
Benante
Standlı Kalpli Porselen Kupa Seti
Ören Bayan
Flamlı Eşarp
• 100 x 100 cm
• Farklı Renk ve Desenlerde
Casilli
Kalpli Pijama Takımı
• M, L Beden
• %96 Pamuk %4 Elastan
Letoon
Kışlık Ayakkabı
• Erkek
• 42, 43 Numara
Molinella
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf
• 160 x 200 cm (+/- %5 cm)
• Penye
Molinella
Çift Kişilik Nevresim Seti
• Pamuklu
• Yastık kılıfı (2 adet): 50x70 cm
Molinella
Yastık Kılıfı Poly
• 50x70 cm
• Pamuklu
Kırlent Kılıfı
• 40x40 cm
• Karma renk ve desenlerde
Fakir
Filtre Kahve Makinesi Closy
• 300 ml su hazne kapasitesi
• 300 ml kapasiteli seramik bardak dahil
Relax
Termos Bardak Çeşitleri
• ~400 ml
• 304 kalite paslanmaz çelik
Heifer
Saç Kurutma Makinesi
• 2200 W güç
• 2 Kademe Hız Ayarı
haber24.com özel haber