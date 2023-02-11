BİM aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak!

Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak! BİM aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! BİM haftanın en çılgın indirimlerini tezgahına koydu. Türkiye'nin en büyük marketleri arasında yer alan BİM marketler şahane indirim için harekete geçti. Milyonları yakından ilgilendiren indirimler sabah 9 itibariyle raflara yerleştirildi. Evinizi şenlendirecek çoğu ürün tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta yerini kaptı.

BİM 10 Şubat aktüel kataloğunda deveye hendek atlatacak indirimler! Tanesi 9.50, 13.50, 14.50 TL'den rafta olacak. Salı ve cuma günlerine özel ürünlerini hazırlayan BİM evinizin dört bir yanını kapsayacak indirim rüzgarını başlattı. Milyonları mutlu edecek indirimler sabah saatleriyle birlikte raflarda yerini aldı. İşte BİM 10 Şubat aktüel kataloğu ürün listesi

BİM AKTÜEL KATALOĞU

Benante

Standlı Kalpli Porselen Kupa Seti

Ören Bayan

Flamlı Eşarp

• 100 x 100 cm

• Farklı Renk ve Desenlerde

Casilli

Kalpli Pijama Takımı

• M, L Beden

• %96 Pamuk %4 Elastan

Letoon

Kışlık Ayakkabı

• Erkek

• 42, 43 Numara

Molinella

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf

• 160 x 200 cm (+/- %5 cm)

• Penye

Molinella

Çift Kişilik Nevresim Seti

• Pamuklu

• Yastık kılıfı (2 adet): 50x70 cm

Molinella

Yastık Kılıfı Poly

• 50x70 cm

• Pamuklu

Kırlent Kılıfı

• 40x40 cm

• Karma renk ve desenlerde

Fakir

Filtre Kahve Makinesi Closy

• 300 ml su hazne kapasitesi

• 300 ml kapasiteli seramik bardak dahil

Relax

Termos Bardak Çeşitleri

• ~400 ml

• 304 kalite paslanmaz çelik

Heifer

Saç Kurutma Makinesi

• 2200 W güç

• 2 Kademe Hız Ayarı

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