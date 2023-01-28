ŞOK, BİM, A101 ve Migros'ta gıpta ettiren indirim yağmuru! neredeyse yüzde kırk düştü! Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL...
Son zamanlarda meydana gelen zamlı fiyatlar nedeniyle halkın mağdur olmasını engelleyecek zincir market indirim kampanyası belli olmaktadır.
Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL... ŞOK, BİM, A101 ve Migros'ta gıpta ettiren indirim yağmuru! neredeyse yüzde kırk düştü! Özellikle yapılacak indirim kampanyalarının halkı ne derecede etkilediği görülmektedir. Halkın en çok ihtiyaç duyduğu temel ürünlerde indirim olması bir noktada rahatlamasını sağlayacaktır. Temel gıdaların alımında indirim kampanyası kullanılması marketler tarafından yapıldığında oldukça faydalı sonuçların oluşmasına yardımcı olacaktır. Genellikle zincir marketler tarafından ayda bir olarak belirlenen bu indirimler günümüzde sıklıkla yapılmakta ve herkesin de ilgisini çekmektedir.
Bu indirimleri yapan marketlerin daha sık tercih edildiği görülmekte ve daha avantajlı olmaktadır. İndirim yapan marketlerin özellikle büyük marketlere alınması, örneğin şok ,bim ,a101 gibi temel satış yapan marketlerin olmaları satın alımlarda ki rahatlamalar da artıracaktır. Özellikle %40’a varan bu indirimler halkın rahatlamasını sağlayacak ve etkili bir şekilde alışverişlerini yapması olanaklı hale gelecektir.
Genellikle zincir market indirim adı altında sunulan ürünleri temel ürünler olmasına dikkat edilmektedir. Fakat bazı durumlarda halkın ihtiyacına göre bu ürünler değişmekte ve gelişmektedir. Çeşitli ürünlerin sunulduğu aktüel ürünler adı altında yayınlanan bu indirimler son zamanlarda ekonomik sıkıntıların meydana gelmesi ve halka ciddi bir mutsuzluğa sürüklenmesi sebebiyle daha sık olmasa beklenmektedir. Bu büyük marketlerde yapılan indirim tekliflerinin halkı da rahatlattığı görülmekte ve neticede alım gücünü artırmaktadır.
Özellikle büyük marketlerde indirim kampanyası yapıldığında alışverişlerde artacak hem marketin hem de halkın cebinde para kalmış olacaktır bu doğrultuda indirim fırsatları incelenerek uygun olanların alınması da sağlanabilmektedir. Neticede bu indirimlerin halk tarafından kullanılması önemli olmaktadır.
ŞOK, BİM, A101 Ve Migros'ta Gıpta Ettiren İndirim
Dijitsu 43″ Android Tv 3.999 TL
Dijitsu 32″ Android Tv 2.299 TL
shoppingmode shoppingmode Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL
Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL
Polosmart Smarta Tartı 169 TL
Polosmart Duvar Şarjı 109 TL
Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL
Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL
Oyun Çadırı 155 TL
Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL
Ahşap Bloklar 119 TL
Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL
Lelia Oyuncak Bebek 89 TL
LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL
Çıkartma Kitabım 15 TL
Bıcırık Masallar Serisi 5 TL
Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL
Puzzle 2’li 29,50 TL
Barbie Prıltılı Bebek 79 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL
bim 27 ocak 2023 aktuel 2Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4’lü 59,50 TL
Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL
Benante Dikdörtgen Tabak 2’li 55 TL
Chef’s Sahan 20 cm 69 TL
Chef’s Tava 28 cm 99 TL
Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL
Oval Tepsi 35 cm 55 TL
Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL
Matara 2 Litre 189 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL
Şeffaf Servis Seti 22,50 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6’lı 99 TL
Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 30 cm 109 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 25 cm 18,90 TL
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 89 TL
Şeffaf Kahvaltılık / Saklama Kabı 19,50 TL
Esnek Taşıma / Pazar Çantası 45 TL
15 Bölmeli Organizer 24,50 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL
Elma Şekilli Çerezlik 3,50 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 22,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 29,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 39,50 TL
Ev Gereçleri 7,50 TL
Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL
Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL
Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL
Renkli Balon 6’lı 9,50 TL
Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL
Çim Adam 9 TL
Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL
Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL
Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL
Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL
Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL
Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL
Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL
Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL
Kapitoneli Yastık 65 TL
Şemsiye 79 TL
Kadın Desenli Polar Alt 59 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL
Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li 139 TL
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