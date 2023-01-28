ŞOK, BİM, A101 ve Migros'ta gıpta ettiren indirim yağmuru! neredeyse yüzde kırk düştü! Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL...

Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL... ŞOK, BİM, A101 ve Migros'ta gıpta ettiren indirim yağmuru! neredeyse yüzde kırk düştü! Özellikle yapılacak indirim kampanyalarının halkı ne derecede etkilediği görülmektedir. Halkın en çok ihtiyaç duyduğu temel ürünlerde indirim olması bir noktada rahatlamasını sağlayacaktır. Temel gıdaların alımında indirim kampanyası kullanılması marketler tarafından yapıldığında oldukça faydalı sonuçların oluşmasına yardımcı olacaktır. Genellikle zincir marketler tarafından ayda bir olarak belirlenen bu indirimler günümüzde sıklıkla yapılmakta ve herkesin de ilgisini çekmektedir.

Bu indirimleri yapan marketlerin daha sık tercih edildiği görülmekte ve daha avantajlı olmaktadır. İndirim yapan marketlerin özellikle büyük marketlere alınması, örneğin şok ,bim ,a101 gibi temel satış yapan marketlerin olmaları satın alımlarda ki rahatlamalar da artıracaktır. Özellikle %40’a varan bu indirimler halkın rahatlamasını sağlayacak ve etkili bir şekilde alışverişlerini yapması olanaklı hale gelecektir.

Genellikle zincir market indirim adı altında sunulan ürünleri temel ürünler olmasına dikkat edilmektedir. Fakat bazı durumlarda halkın ihtiyacına göre bu ürünler değişmekte ve gelişmektedir. Çeşitli ürünlerin sunulduğu aktüel ürünler adı altında yayınlanan bu indirimler son zamanlarda ekonomik sıkıntıların meydana gelmesi ve halka ciddi bir mutsuzluğa sürüklenmesi sebebiyle daha sık olmasa beklenmektedir. Bu büyük marketlerde yapılan indirim tekliflerinin halkı da rahatlattığı görülmekte ve neticede alım gücünü artırmaktadır.

Özellikle büyük marketlerde indirim kampanyası yapıldığında alışverişlerde artacak hem marketin hem de halkın cebinde para kalmış olacaktır bu doğrultuda indirim fırsatları incelenerek uygun olanların alınması da sağlanabilmektedir. Neticede bu indirimlerin halk tarafından kullanılması önemli olmaktadır.

ŞOK, BİM, A101 Ve Migros'ta Gıpta Ettiren İndirim

Dijitsu 43″ Android Tv 3.999 TL

Dijitsu 32″ Android Tv 2.299 TL

shoppingmode shoppingmode Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL

Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Polosmart Smarta Tartı 169 TL

Polosmart Duvar Şarjı 109 TL

Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL

Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL

Oyun Çadırı 155 TL

Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL

Ahşap Bloklar 119 TL

Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL

Lelia Oyuncak Bebek 89 TL

LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL

Çıkartma Kitabım 15 TL

Bıcırık Masallar Serisi 5 TL

Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL

Puzzle 2’li 29,50 TL

Barbie Prıltılı Bebek 79 TL

Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL

bim 27 ocak 2023 aktuel 2Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4’lü 59,50 TL

Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL

Benante Dikdörtgen Tabak 2’li 55 TL

Chef’s Sahan 20 cm 69 TL

Chef’s Tava 28 cm 99 TL

Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

Oval Tepsi 35 cm 55 TL

Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL

Matara 2 Litre 189 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL

Şeffaf Servis Seti 22,50 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL

Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6’lı 99 TL

Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 30 cm 109 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 25 cm 18,90 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 89 TL

Şeffaf Kahvaltılık / Saklama Kabı 19,50 TL

Esnek Taşıma / Pazar Çantası 45 TL

15 Bölmeli Organizer 24,50 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL

Elma Şekilli Çerezlik 3,50 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 22,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 29,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 39,50 TL

Ev Gereçleri 7,50 TL

Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL

Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL

Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL

Renkli Balon 6’lı 9,50 TL

Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL

Çim Adam 9 TL

Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL

Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL

Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL

Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL

Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL

Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL

Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL

Kapitoneli Yastık 65 TL

Şemsiye 79 TL

Kadın Desenli Polar Alt 59 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL

Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li 139 TL A101 28 Ocak 2023 aktüel kataloğunda rahat nefes aldıracak indirim başladı! Vatandaş o ürünlere hücum edecek!

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