PTT bu sefer faturasını götürene anında ödeme yapıyor! Faturanı getir 2500 TL götür!

Faturanı getir 2500 TL götür! PTT bu sefer faturasını götürene anında ödeme yapıyor! Gereksiz prosedürlerle uğraştırmadan vatandaşlara yardım ediliyor. Elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olanlar için işte fırsat. Bu fırsatı kaçırmadan hemen PTT’ye başvurun ve elektrik ödemelerinde kolaylık elde edin.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Elektrik faturası ve nüfus cüzdanı ile beraber en yakın PTT şubesine gitmeniz yeterli. Görevlinin sadece bir kaç dakika içerisinde işlemi onaylaması ile beraber ödemenizi alabilirsiniz.

Elektrik faturasının ödemek istediğiniz aya ait olması önemli. Ayrıca yardımı almak isteyen aile üyesinin 18 yaşından büyük reşit bir vatandaş olması gerekiyor.

Reşit olmayan vatandaşlar bu başvuruyu yapamıyor. Yalnız bir sefer için verilmeyen yardımı bir düzen içerisinde her ay teslim alarak elektrik faturası derdinden kurtulabilirsiniz. Bu konuda PTT’ye başvurarak gerekli adımları atma konusunda yardım isteyebilirsiniz. Böylece belge ve başvuru konusunda zaman kaybı yaşamamış olursunuz.

Tüm şunlara ek olarak ise 2.500 TL'ye kadar doğal gaz tüketim desteği alabilmek isteyenlerin Sosyal ve Dayanışma Vakfı'ndan olumlu bir cevap alması gerekir.

Hak sahipliğini kazanan bütün kişilere tahsis edilen doğal gaz tüketim yardımı bu sene 2500 lira olarak ödenecektir.



